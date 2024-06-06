鶯歌公8停車場經費暴增 新北市府︰續爭取補助

新北市議員蘇泓欽在議會質詢，關切鶯歌公八公園地下停車場進度。圖為公八公園平面停車場。（新北交通局提供）

2024/06/06 05:30

工程費飆漲至6.3億 議員憂停擺 交通局︰統包工程年底招標

〔記者黃子暘、賴筱桐／新北報導〕新北捷運三峽鶯歌線將於明年完工，鶯歌區籍的市議員蘇泓欽指出，三鶯線國華站周邊的停車位不足，地方希望闢建公八公園地下停車場，市府原本評估建設經費約三．六億元，受疫情等因素影響，經費暴增到六．三億元，原預計在下半年辦理統包工程的公告招標，擔心能否如期推動？市長侯友宜答覆說，發包歸發包，會繼續向中央申請補助款，該做的工程仍然會做。

三鶯線國華站周邊 停車位不足

交通局長鍾鳴時指出，預計今年底辦理統包工程公告招標，如果順利，明年就可辦理規劃設計，接續再進場動工，公八公園地下停車場規劃地下三層，有二六九個汽車格，因應捷運三鶯線即將通車及地方民眾停車需求，市府已建置平面停車場應急，提供一一六個汽車格。

市府先建置116平面汽車格應急

蘇泓欽表示，市府原先承諾公八公園地下停車場非做不可，就算中央不補助也會推動，但經費暴增至六．三億元，交通局後來改口說無法負擔，需要中央補助才能繼續建設，地方民眾擔心市府萬一未爭取到中央補助，是否喊「卡」？

侯友宜說，有中央的前瞻預算補助當然最好，市府目前的做法是招標歸招標，也同步向中央申請補助，該做的工程還是要做，否則愈拖延經費就愈高。

YouBike前30分鐘免費 待評估

蘇泓欽也關心YouBike優惠，建議市府跟進台北市做法，提供前半小時免費措施；侯友宜、鍾鳴時表示，按台北市的實施經驗，前半小時免費可增加三成運量，但車輛數若不足就無法因應尖峰時段的調度，新北市正在汰換新舊系統，等二．○系統全面建置完成後，再考慮是否實施前半小時免費。

蘇泓欽也詢問捷運萬大線的工程進度，他質疑位於中間的土城段CQ880B區段標尚未招標，就算其他路段完工，全線仍無法通車；捷運工程局長李政安說，CQ880B第一次招標金額約一○七億元，五月十六日因無人投標而流標，將繼續辦理招標。

汐止都計第三次通檢 再公展

另外，汐止都市計畫第三次通盤檢討，內政部都市計畫委員會已完成審議，針對民眾陳情的新增變更案，辦理第二次再公展作業，將在保長坑地區新設一條十公尺計畫道路，提升聯外交通的安全性與便利性，即日起辦理再公展作業，六月十四日將於汐止區公所舉辦說明會。

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