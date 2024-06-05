肺鏈公費疫苗打氣旺 新北獲配發9280劑

2024/06/05 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕衛生福利部疾病管制署短期開放五十至六十四歲民眾施打肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），新北市又獲配發九二八○劑，即日起開放至新北市立聯合醫院（三重院區）與廿九區衛生所接種，用完為止，民眾須攜帶身分證與健保卡。

衛生局表示，為了方便民眾接種，六月四日起將至官網更新尚有疫苗庫存的衛生所名單，開放五十至六十四歲民眾且從未接種肺炎鏈球菌疫苗者，或曾接種十三價或十五價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13/15）者，與前一劑間隔至少一年（高風險對象間隔至少八週），由公費提供一劑PPV23。

衛生局提醒，民眾如為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象（包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏及正在接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者），建議先接種一劑PCV13/15，間隔至少八週後再接種一劑PPV23，針對未滿六十五歲的IPD高風險對象，建議先自費接種PCV13/15再接種PPV23。

另外，端午節將至，衛生局針對粽子、鹼粽、醬料及常用食材餡料，包含菜脯、豬肉、牛肉、乾香菇、蝦米、鹹蛋黃、糯米等，共抽驗一一一件產品，結果均符合規定。

即日起在各區衛生所免費發放可取代硼砂的「三偏磷酸鈉」，提供民眾製作鹼粽，贈完為止。

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