新北童樂節開鑼 兒童節禮物自己選

兒童節禮物自己做！平溪國小學生設計圖案並印製專屬T恤，集體穿上別具意義。（平溪國小提供）

2024/04/01 05:30

本週特色慶祝活動上百場 清明連假兒童卡免費搭捷運、輕軌

〔記者董冠怡／新北報導〕兒童節即將到來，「新北童樂節」系列活動開跑，本週全市二二○所小學將舉辦上百場特色慶祝活動，市府教育局也補助十二歲以下兒童每人六十元，讓小朋友們挑選想要的禮物；四月四日至七日連假期間，持「新北兒童卡」可不限次數免費搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、淡海與安坑輕軌。

禮物多元化 教局每童補助60元

教育局長張明文表示，新北市幅員遼闊，學校橫跨都市或偏鄉，規模大小不一，為了貼近實際需求、保有經費運用彈性，提供每位學童上限六十元補助添購兒童節禮物，並按各校人數編列在學校的基金預算，經詢問彙整學生意見後由校方採購，每校操作方式不同，部分可能另尋求家長會等其他管道贊助，禮物多元，有的準備文具或學用品，學生從中挑選，有的採投票共識決，或是以低中高年級、班級、個人為單位決定，重點是讓孩子自己做主。

清單勾選、客製印章、自製T恤

他舉例說，石碇區永定國小發放禮品清單，羅列五種禮物名稱及照片，例如實用文具組、益智遊戲、桌遊、水壺或跳繩等，讓學生自行勾選；三峽區龍埔國小全校選擇客製化卡通印章和姓名貼；中和區興南國小高年級選擇躲避飛盤；林口區東湖國小讓小朋友設計圖案，製作小提袋；平溪區平溪國小由學生設計、印製專屬T恤，集體穿上別具意義。

「新北童樂節」今年以「揪你童在一起」為主題，規劃涵蓋短、長期共八十五場活動，分成共融運動、藝術饗宴及休閒育樂三大領域，例如四月四日至五日土城國民運動中心舉辦「勇闖運動島」兒童營隊，可體驗攀岩、走繩、射箭、樂樂高爾夫，每堂課九十九元，適合六至十三歲；四月廿日市民廣場「讀就GO」活動，有故事劇團與說故事表演，免費且無年齡限制；四至五月各親子館開設平日及假日課程，集滿點數後可上網抽獎。

學校辦淨灘、賞螢、手作、闖關

張明文說，各校本週將籌辦特色慶祝活動，其中，萬里區大坪國小安排淨灘和賞螢，汐止區白雲國小發起「幸福一日捐」，三重區厚德國小舉辦「大手牽小手」公益活動；市立中和幼兒園慈光分班結合趣味手作和體能闖關遊戲，促進幼兒能力發展，寓教於樂。

此外，孩童四月四日至七日持「新北兒童卡」，可免費不限次數搭乘北捷、環狀線、淡海與安坑輕軌；六歲以上、未滿十二歲免費兌換輕軌一日票一張，另購三張一日票，即贈限量「捷運漫遊風景尺」一支。

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