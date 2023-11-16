新北耶誕城明開城 周邊交管嚴抓違停

新北歡樂耶誕城即將於本週五（17日）開城，今年超萌「桑塔熊」強勢回歸。（記者賴筱桐攝）

2023/11/16 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕「新北歡樂耶誕城」將於本週五（十七日）開城，今年超萌「桑塔熊」強勢回歸，還有「抹茶蛋糕耶誕樹」與「巨型薑餅人」等必逛亮點，活動區域周邊實施交通管制，呼籲民眾利用台鐵、公車、捷運等大眾運輸工具，至板橋站下車後步行抵達會場。

交通局長鍾鳴時指出，活動期間警方將加強取締板橋區文化路、縣民大道、中山路等主要幹道沿線違停車輛，提高巡邏頻率，交控中心將視車流量及行人量，機動調整號誌秒數。

另外，縣民大道往土城方向與新站路口，活動期間每日下午三點至晚間十一點，禁止左轉新站路，用路人請提前由漢生東路或至民權路左轉。

停車場方面，包括市民廣場地下停車場、特專三停車場、民權立體停車場等，與府中立體停車場、府後立體停車場及板橋國小地下停車場，將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場。

交通局表示，考量市民廣場人潮眾多，市府周邊人行道每日下午四點至晚間十一點禁止騎乘自行車，可牽引通行或改走外側車道；捷運板橋站一號出口YouBike租借站配合公車站上下乘客，活動期間暫停營運。市民廣場旁的YouBike新站路站及新府路站，平日下午三點至晚間十一點暫停借還車輛，十二月九、十日演唱會期間，提早自中午十二點起至晚間十一點暫停借還；府中站三號出口站則於假日下午三點至晚間十一點暫停借還。

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