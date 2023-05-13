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    （新北）貢寮海祭併入河海祭 議員質疑「走味」

    新北市民進黨議員邀請國民黨議員葉元之手舉字牌至備詢台前，要求市長侯友宜恢復原汁原味的貢寮海洋音樂祭。（記者許倬勛攝）

    新北市民進黨議員邀請國民黨議員葉元之手舉字牌至備詢台前，要求市長侯友宜恢復原汁原味的貢寮海洋音樂祭。（記者許倬勛攝）

    2023/05/13 05:30

    侯友宜︰未來海祭將轉型 原汁原味不代表進步

    〔記者許倬勛、黃子暘／新北報導〕新北市政府日前宣布舉辦十九年的「貢寮國際海洋音樂祭」（簡稱海祭）將劃下休止符，引發民怨沸騰，為了止血，前晚又宣告海祭將納入河海音樂祭，議會民進黨團昨接連質詢，憂心海祭復辦規模若不復以往，恐成「走味的咖啡」，要求市長侯友宜讓海祭「原汁原味回歸」；侯友宜強調，未來海祭將轉型與河海音樂祭共存，同樣搖滾、熱血，且會辦得更好。

    預算從往年2千多萬 減為1500萬

    侯友宜說，他在新北市十三年就去了海祭十三次，對海祭有深厚感情，也深知經營一個音樂品牌不易，市府規劃海祭納入河海音樂祭，規模擴大，為新北市帶來更多搖滾音樂及觀光活動，活動不是每年一樣就是原汁原味，且原汁原味不代表是進步；觀光旅遊局長楊宗珉表示，初估海祭大約要花一千五百萬元，預算不足將招商解決，有信心把海祭精神帶回貢寮。

    觀旅局︰預算不足 將招商解決

    「海祭將成走味的咖啡」議員李余典說，海祭承載無數國人美好青春與熱血記憶，如果未來規模銳減、僅剩一個主舞台，將成走味的咖啡；彭一書與邱婷蔚也強調，次舞台搖滾區是海祭很重要的精神，若市府只是扛不住壓力、敷衍辦一屆，不願讓海祭恢復過往模樣，讓人擔心海祭最後還是會消失。

    張維倩也質疑，今年河海音樂祭預算兩千五百萬元，在三重區大都會公園、淡水區漁人碼頭舉辦活動，過往光是海祭就要兩千二百萬元，預算怎麼可能夠？屆時品質恐怕嚴重縮水。翁震州、陳永福也要求市府若有心恢復海祭，就必須做到原汁原味，要求侯友宜給出承諾。

    民進黨議員高舉「貢寮海洋音樂祭原汁原味」看板，並邀請招牌口號「原汁原味」的國民黨議員葉元之一起呼口號，葉也欣然接受，表示好的市政議題不分藍綠。

    樂迷︰屬台灣3大音樂節 竟淪附庸

    資深樂迷說，海祭最初是由新北縣政府與角頭音樂共同發起，與野台開唱、春天吶喊並稱三大音樂節，饒舌歌手熱狗、樂團蘇打綠、美秀集團都曾站上海祭舞台，有無數樂團更是從此發跡，當年獲得海洋音樂大賞，被視為是獨立歌手、樂團走進主流視野的門票，可見海祭的地位多麼特殊與重要，無法理解市府讓海祭淪為附庸，此舉根本是對獨立音樂的嘲諷。

    貢寮海洋音樂祭未來將轉型與河海音樂祭共存。（新北市政府提供）

    貢寮海洋音樂祭未來將轉型與河海音樂祭共存。（新北市政府提供）

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