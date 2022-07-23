推廣海上運動觀光 侯友宜玩SUP

新北市長侯友宜（左一，戴紅色頭盔）與中角國小學生一起玩SUP立槳運動。（記者俞肇福攝）

2022/07/23 05:30

金山中角灣打造全台首座海上運動中心 提供多元服務 年底再增9運動聚點

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山區中角灣，打造全台首座的海上運動中心，疫情趨緩後，夏日戶外運動模式開啟；新北市長侯友宜為推廣北海岸海上運動觀光，昨天到金山中角灣，與萬里大鵬國小、金山中角國小及金山高中等衝浪社團學生，一起下水體驗SUP立槳運動。

衝浪運動教育園區 培育專業人才

侯友宜表示，新北市有十六座國民運動中心，數量全國第一，市府自二○一九年起推動運動中心二．○計畫，以「新北運動聚點」為品牌，目前完成三十六處運動聚點，包含金山中角灣首座海上運動中心，提供多元水上運動服務，市府今年底會再增加九聚點。

市府為了讓北海岸地區的學生從小親近海洋，從海洋教育著手，在中角國小建造全台首座衝浪運動教育園區，周邊學校也將各種水域活動融入校本特色課程，發掘並培育學生對衝浪及SUP立槳運動的興趣及技巧，未來更規劃辦理衝浪暨陸上衝浪滑板賽，接軌國際衝浪賽事，培育衝浪運動專業人才為國爭光。

樂活節牽罟體驗 帶動北海岸人潮

另外，新北市金山區公所、萬里區公所昨天合辦新北樂活節牽罟捕魚體驗，侯友宜表示，牽罟活動在北海岸已有多年歷史，因人口外移、居民老化及技術斷層等因素，牽罟捕魚停辦多年；市府舉辦牽罟捕魚讓民眾有機會體驗，不但傳承捕魚技法，也帶動北海岸觀光和住宿人潮。

金山區長廖武輝表示，利用牽罟捕魚活動，讓民眾對於海洋保育及永續利用更一步的保育意識，也能讓漁村變得熱絡；萬里區長粘雪琴說，牽罟捕魚重現人與人合作精神。

新北市溫泉觀光協會理事長游忠義表示，藉由牽罟活動也帶動北海岸住宿客人變多，帶動區域經濟發展。

新北市金山區公所和萬里區公所昨天合辦新北市樂活節牽罟捕魚體驗，圖為漁民正在整理牽罟捕魚的漁船船纜的情況。（新北市金山區公所提供）

新北樂活節牽罟捕魚體驗，藉由牽罟活動讓遊客體驗傳統的捕魚技法，也能帶動了北海岸地區觀光與住宿人潮。（新北市金山區公所提供）

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