推廣海上運動觀光 侯友宜玩SUP
2022/07/23 05:30
金山中角灣打造全台首座海上運動中心 提供多元服務 年底再增9運動聚點
〔記者俞肇福／新北報導〕新北市金山區中角灣，打造全台首座的海上運動中心，疫情趨緩後，夏日戶外運動模式開啟；新北市長侯友宜為推廣北海岸海上運動觀光，昨天到金山中角灣，與萬里大鵬國小、金山中角國小及金山高中等衝浪社團學生，一起下水體驗SUP立槳運動。
衝浪運動教育園區 培育專業人才
侯友宜表示，新北市有十六座國民運動中心，數量全國第一，市府自二○一九年起推動運動中心二．○計畫，以「新北運動聚點」為品牌，目前完成三十六處運動聚點，包含金山中角灣首座海上運動中心，提供多元水上運動服務，市府今年底會再增加九聚點。
市府為了讓北海岸地區的學生從小親近海洋，從海洋教育著手，在中角國小建造全台首座衝浪運動教育園區，周邊學校也將各種水域活動融入校本特色課程，發掘並培育學生對衝浪及SUP立槳運動的興趣及技巧，未來更規劃辦理衝浪暨陸上衝浪滑板賽，接軌國際衝浪賽事，培育衝浪運動專業人才為國爭光。
樂活節牽罟體驗 帶動北海岸人潮
另外，新北市金山區公所、萬里區公所昨天合辦新北樂活節牽罟捕魚體驗，侯友宜表示，牽罟活動在北海岸已有多年歷史，因人口外移、居民老化及技術斷層等因素，牽罟捕魚停辦多年；市府舉辦牽罟捕魚讓民眾有機會體驗，不但傳承捕魚技法，也帶動北海岸觀光和住宿人潮。
金山區長廖武輝表示，利用牽罟捕魚活動，讓民眾對於海洋保育及永續利用更一步的保育意識，也能讓漁村變得熱絡；萬里區長粘雪琴說，牽罟捕魚重現人與人合作精神。
新北市溫泉觀光協會理事長游忠義表示，藉由牽罟活動也帶動北海岸住宿客人變多，帶動區域經濟發展。