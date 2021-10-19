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    首頁　>　新北市

    （新北）第12輪疫苗預約開始 3種同步施打

    第12輪的疫苗預約平台同步開放接種莫德納、BNT和AZ疫苗。圖為長輩施打疫苗情形。（衛生局提供）

    第12輪的疫苗預約平台同步開放接種莫德納、BNT和AZ疫苗。圖為長輩施打疫苗情形。（衛生局提供）

    2021/10/19 05:30

    〔記者林欣漢、賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情穩定，新北市昨天沒有新增確診案，副市長劉和然表示，第12輪的疫苗預約平台同步開放接種莫德納、BNT和AZ疫苗，這一輪的疫苗種類較多，民眾務必留意預約及施打時間、地點，市府已要求各醫療院所做好接種程序，確保各項流程不能出錯。

    市府簡訊通知98萬多人

    劉和然指出，第12輪疫苗從昨天起預約，昨天先開放BNT疫苗預約，今天（19日）上午10點起才是預約AZ疫苗，莫德納是19日下午2點起開放預約，預計從22日起到11月3日接種，新北市共發出98萬2730封通知簡訊，BNT有39萬6338封、AZ有31萬4714封、莫德納27萬1678封，平均每日要施打7萬多劑。

    平均每天要施打7萬多劑

    他提醒說，第12輪有AZ、BNT、莫德納3種疫苗，種類多而容易混淆，提醒民眾務必留意預約時間、接種地點，市府也要求各醫療院所在接種作業務必謹慎，不得出錯；衛生局表示，會針對各接種站規劃適合的方式，例如接種站每天只會打1種疫苗，診所分上午、下午診次可以各打1種，醫院若同時施打多種疫苗，會採分診次或分樓層進行，避免民眾搞混或醫護人員打錯疫苗。

    醫院診所規劃分流 避免打錯

    第12輪疫苗開始預約，7月16日以前接種第1劑莫德納疫苗的55歲以上民眾，可預約接種第2劑，市議員葉元之反映說，有部分民眾錯過造冊，又沒有到中央公費疫苗預約平台進行意願登記，恐成為這一輪疫苗接種的漏網之魚。衛生局說，民眾若因故錯過施打時間，可洽區公所協助造冊，再另外安排其它時段施打。

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