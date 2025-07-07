葉元之掃街反罷被嗆！ 找攤商抱怨挺罷「吃飽太閒」

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/07/07 00:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲，首批挺進第三階段的24件國民黨立委罷免案定於本月26日投票，包括被認為「危險名單前段班」的板橋立委葉元之。葉元之6日在地方市場掃街宣傳反罷時，跟支持自己的攤商抱怨嗆他的人「吃飽太閒」，引發網友熱議。

為了保住立委的位置，原本被外界譏諷是「通告咖」的葉元之近來積極跑地方行程，6日在YouTube直播自己到市場掃街宣傳不同意罷免，直播剛開始沒多久，葉元之遇到一名對自己喊加油的攤商，上前送面紙後開始抱怨：「剛剛還（有民眾）在那邊嗆聲我，碰到我還在那邊嗆聲，吃飽太閒！不去罷免賴清德，有權力的人他們不去罷免，罷免在野黨，沒看過這種為當權者服務的！」

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粉專「Mr.柯學先生」6日晚間分享該直播片段，「葉元之你真的活該被罷免！掃街遇到路人支持罷免，還找攤販取暖講一些543，真的笑死！」

其他網友紛紛表示，「是立委亂刪才需要罷掉！人民是主人」、「廢物一枚被嗆剛剛好而已」、「自行添加柴火，笑死」、「這白目又嘴秋的葉凹之，罷免他剛好而已啦」、「德不配位！大罷免，大成功！」、「罷免賴清德要立委提案啊，你們總召跟主席之前不是喊很大聲，搞不懂，活該被罷」、「準備吃自己吧！」、「再繼續邱，撿到立委還不好自為之」。

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