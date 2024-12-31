涉洩漏告訴人個資 被告委任律師洩密獲緩起訴

台北地檢署。（資料照）

2024/12/31 10:56

〔記者王定傳／新北報導〕廖姓男子因涉傷害蘇姓男子及侮辱員警，因此委任高姓律師辯護，怎料，高男竟把含有蘇男個資的卷宗，傳進他與另一名陳姓律師及廖妻3人所成立的LINE群組中，廖妻獲知後立即找友人周女幫忙，由周女請他丈夫出面找蘇男談和解，台北地檢署今考量高男及周女深表悔悟，態度良好，依違反個人資料保護法等，予以緩起訴處分，高緩起訴期間1年6月，並提供80義務勞務、周女緩起訴期間1年並提供40小時義務勞務。

檢方調查，廖男等人因另案涉傷害蘇男及侮辱在場員警，遭新北地檢署聲押，高男因同所陳姓女律師引介前往辯護，並在另案羈押審查程序閱卷期間，使用手機拍攝含有高男個資卷宗，於去年4月2日中午12時許，傳入他與陳姓女律師、廖妻3人的LINE群組中。

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檢方調查，沒多久，周女就接到廖妻以LINE傳送含有蘇男的筆錄，她自恃丈夫認識蘇男，遂把筆錄傳給丈夫，拜託他找蘇男出面與廖男洽談和解事宜。

檢方認為，高男與周女所為均涉犯刑法非公務員交付國防以外的祕密文書罪、個人資校保護法非公務機關非法利用個人資料罪，考量2人坦承犯行、深表悔悟、犯後態度良好，因此予以緩起訴；但斟酌高男身為在野法曹，理應深諳職業倫理並恪守伴隨辯護權而來的保密義務，卻淪為另案卷證資料外洩源頭，尤值非難，因此命高男緩起訴期間1年6月，並提供80義務勞務。

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