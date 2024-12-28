致敬齊柏林60歲冥誕 基金會推動「1V3R」願景讓環境永續持續傳承

總統府副秘書長何志偉（右）、齊柏林基金會董事齊廷洹（左）共同為環境保育聲援。（記者羅國嘉攝）

2024/12/28 16:09

〔記者羅國嘉／新北報導〕齊柏林基金會在27日導演齊柏林60歲冥誕這天，舉行「飛閱台灣攝影獎」頒獎典禮，今（28）日更辦理「看見 環境生活節」，以影像為媒，環境教育為主軸，邀集政府、環保團體、綠色商家，為環境倡議永續解方，共同簽署「綠色行動宣言」，推動「1V3R」願景，也透過綠色市集，把永續融入日常，讓環境永續持續傳承。

總統府副秘書長何志偉出席此次活動，他受訪時以「You are what you eat」表示，這是一句有趣的英文俗諺「你吃什麼你就會長得像什麼」，而今天做的一切決定未來的長相跟生活方法、方式。

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何志偉也說，全球暖化和極端氣候已生生出現在大家眼前，甚至有邦交國預測，在幾十或幾百年後，自己的國土面積可能少一半，這些都是正在發生的事情，所以他認為身為台灣人，「你真的看過他的美麗與哀愁嗎？那你看到後，你了解了之後，你又要做什麼？」這是環環相扣的問題所在，今天特別代表總統賴清德來到現場除表達支持，更重要的是未來的韌性或是氣候委員會，希望藉由這次活動，透過不同的消費方式，然後產出對不是愛護地球這麼空泛的口號，而是真正透過運作跟生活方式，好好的愛惜自己跟下一代、毛小孩。

基金會董事長歐晉德表示，「1V3R」願景，即「看見（Vision）」象徵著永續行動啟動；「減量（Reduce）」減少使用、「再利用（Reuse）」和「回收（Recycle）」，強化永續環保的重要行動原則。希望透過此次活動，延續齊柏林用影像關注台灣環境的力量，結合更多以永續為核心理念的夥伴，呼籲更多人從生活中開始行動，起身關注台灣環境。

基金會董事、已故導演齊柏林之子齊廷洹指出，12月27日是爸爸齊柏林生日，所以每年都會舉辦一些紀念性活動，但由於過往都以悲傷或緬懷的方式呈現，為了跳脫過往，今年則以結合淡水在地的永續發展，舉行環境生活節活動，不僅是個很好的紀念禮物，更是傳承齊柏林的未竟之志，讓生長在這片土地的人，以嶄新視角審視家園所面臨的處境。

齊廷洹說，由於環境生活節是首次辦理，仍有許多不足之地，未來會檢討，並以淡水為基地出發，把永續串聯更多、更大，走出新北，讓更多人知道27日不只是齊柏林生日，也是對環境永續的體現。

齊柏林基金會辦理「看見 環境生活節」大合照。（記者羅國嘉攝）

總統府副秘書長何志偉（左5）、齊柏林基金會董事齊廷洹（右5）及市議員陳偉杰（左2）等人共同為綠色行動宣言，推動「1V3R」願景。（記者羅國嘉攝）

台灣石虎保育協會向民眾介紹保育過程。（記者羅國嘉攝）

齊柏林基金會透過環境教育，以水色變幻調色盤方式，介紹台灣目前所污染的環境。（記者羅國嘉攝）

齊柏林基金會透過環境教育，以釣魚方式，讓民眾了解海底垃圾該如何處置、了解生態。（記者羅國嘉攝）

協會透過塑膠等物品，介紹對於環境的污染與再生利用的可能性。（記者羅國嘉攝）

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