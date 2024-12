致敬齊柏林60歲冥誕 基金會推動「1V3R」願景讓環境永續持續傳承

總統府副秘書長何志偉(右)、齊柏林基金會董事齊廷洹(左)共同為環境保育聲援。(記者羅國嘉攝)

2024/12/28 16:09

〔記者羅國嘉/新北報導〕齊柏林基金會在27日導演齊柏林60歲冥誕這天,舉行「飛閱台灣攝影獎」頒獎典禮,今(28)日更辦理「看見 環境生活節」,以影像為媒,環境教育為主軸,邀集政府、環保團體、綠色商家,為環境倡議永續解方,共同簽署「綠色行動宣言」,推動「1V3R」願景,也透過綠色市集,把永續融入日常,讓環境永續持續傳承。

總統府副秘書長何志偉出席此次活動,他受訪時以「You are what you eat」表示,這是一句有趣的英文俗諺「你吃什麼你就會長得像什麼」,而今天做的一切決定未來的長相跟生活方法、方式。

請繼續往下閱讀...

何志偉也說,全球暖化和極端氣候已生生出現在大家眼前,甚至有邦交國預測,在幾十或幾百年後,自己的國土面積可能少一半,這些都是正在發生的事情,所以他認為身為台灣人,「你真的看過他的美麗與哀愁嗎?那你看到後,你了解了之後,你又要做什麼?」這是環環相扣的問題所在,今天特別代表總統賴清德來到現場除表達支持,更重要的是未來的韌性或是氣候委員會,希望藉由這次活動,透過不同的消費方式,然後產出對不是愛護地球這麼空泛的口號,而是真正透過運作跟生活方式,好好的愛惜自己跟下一代、毛小孩。

基金會董事長歐晉德表示,「1V3R」願景,即「看見(Vision)」象徵著永續行動啟動;「減量(Reduce)」減少使用、「再利用(Reuse)」和「回收(Recycle)」,強化永續環保的重要行動原則。希望透過此次活動,延續齊柏林用影像關注台灣環境的力量,結合更多以永續為核心理念的夥伴,呼籲更多人從生活中開始行動,起身關注台灣環境。

基金會董事、已故導演齊柏林之子齊廷洹指出,12月27日是爸爸齊柏林生日,所以每年都會舉辦一些紀念性活動,但由於過往都以悲傷或緬懷的方式呈現,為了跳脫過往,今年則以結合淡水在地的永續發展,舉行環境生活節活動,不僅是個很好的紀念禮物,更是傳承齊柏林的未竟之志,讓生長在這片土地的人,以嶄新視角審視家園所面臨的處境。

齊廷洹說,由於環境生活節是首次辦理,仍有許多不足之地,未來會檢討,並以淡水為基地出發,把永續串聯更多、更大,走出新北,讓更多人知道27日不只是齊柏林生日,也是對環境永續的體現。

齊柏林基金會辦理「看見 環境生活節」大合照。(記者羅國嘉攝)

總統府副秘書長何志偉(左5)、齊柏林基金會董事齊廷洹(右5)及市議員陳偉杰(左2)等人共同為綠色行動宣言,推動「1V3R」願景。(記者羅國嘉攝)

台灣石虎保育協會向民眾介紹保育過程。(記者羅國嘉攝)

齊柏林基金會透過環境教育,以水色變幻調色盤方式,介紹台灣目前所污染的環境。(記者羅國嘉攝)

齊柏林基金會透過環境教育,以釣魚方式,讓民眾了解海底垃圾該如何處置、了解生態。(記者羅國嘉攝)

協會透過塑膠等物品,介紹對於環境的污染與再生利用的可能性。(記者羅國嘉攝)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法