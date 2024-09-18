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三重路面刨鋪原又改期 議員李翁月娥批：編這麼多錢卻說沒錢？

新北市議員李翁月娥（右）表示，路平政策不僅是為了美觀，也是給市民有安全的道路。（記者羅國嘉攝）

新北市議員李翁月娥（右）表示，路平政策不僅是為了美觀，也是給市民有安全的道路。（記者羅國嘉攝）

2024/09/18 20:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員李翁月娥反映，位於三重區仁愛街315巷跟327巷的路面龜裂凹凸不平、破損，原先三重公所答應會在今年底施作改善，結果今會勘卻又改口「希望明年再施作」，她怒批，為什麼每年編這麼多錢，每次都說沒錢？區長王坤南表示，將於今年底前先改善仁愛街315巷路面，所需經費約160萬；仁愛街327巷路面則安排於明年初進行施作。

李翁月娥指出，打造安心通行的道路是市府政策之一，且路平政策不僅是為了美觀，也是給市民有安全的道路，不希望因路面龜裂等情況，屆時發生意外，更是得不償失，所以要求市府315巷一旦有經費修繕，籲一個月內要完成來驗收，並且在期間她也會持續追蹤工程進度。

王坤南表示，此路段平時道路養護作業皆有在進行，由於今年度已近年底，目前尚有其他工程進行中，工程完工需進行驗收付款；今日會勘與里長及議員初步取得共識，於今年底前先改善仁愛街315巷路面，所需經費約160萬；仁愛街327巷路面則安排於明年初進行施作，分階段完成巷道路面改善。

王坤南強調，若有立即影響民眾通行安全之虞，公所會再找經費或跟市府申請經費；若非顯著急迫性，將編列明年預算，明年初即可施作仁愛街327巷路面改善。另25日養護工程處與公所將出席無黨籍辦公室協調經費籌措事宜。

養工處長鄭立輝表示，今年已補助公所2600餘萬元，對於後續將會與公所進一步研商現場是否有改善需求。

新北市三重區仁愛街315巷跟327巷的路面龜裂凹凸不平、破損。（記者羅國嘉攝）

新北市三重區仁愛街315巷跟327巷的路面龜裂凹凸不平、破損。（記者羅國嘉攝）

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