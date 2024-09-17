中秋限定！板橋林家花園開霞海月老生日趴 祈福助攻好姻緣

活動設計參拜祈福、塔羅、線上解籤與揮毫贈姻緣籤等多元民俗體驗。（記者陳奕劭攝）

2024/09/17 13:10

〔記者陳奕劭／新北報導〕想拜月老不用去廟宇排隊，台北霞海城隍廟月老今天（17日）駐駕板橋林家花園，從上午11點至下午4點半，邀請民眾參拜求得愛情好姻緣，中秋節慶賀月老生日快樂，除民俗體驗外，也帶來多種不同攤位的愛情市集，還有「亦宛然掌中劇團」與星光大道王子葉祖廷的表演。

台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人、月老今天進駐板橋林家花園靜思堂，供民眾祈福參拜，為尋求愛情的市民、提供月老近距離的祝福，快閃活動至下午4點30分為止，趕緊把握。

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中秋節當天適逢月老生日，不只有來自台灣、日本的舞獅團帶來精彩表演，台北霞海城隍廟管理人陳文文與現場民眾唱生日快樂歌、切蛋糕，為月老祝壽。來自台日、台德的兩對佳偶，也在今天來到林家花園還願，不只感謝月老牽線尋得好姻緣，也祈求未來求子順利。

新北市文化局副局長于玟表示，林園宅邸2007年起，已連續18年邀請廟方推廣傳統月老節慶，為民眾加持姻緣。活動設計參拜祈福、塔羅、線上解籤與揮毫贈姻緣籤等多元民俗體驗，還有愛情市集，體驗傳統與現代文化的交融。

板橋林家花園設愛情市集，體驗傳統與現代文化的交融。（記者陳奕劭攝）

台北霞海城隍廟管理人陳文文與現場民眾唱生日快樂歌、切蛋糕，為月老祝壽。（記者陳奕劭攝）

台北霞海城隍廟管理人陳文文向情侶示範拜月老。（記者陳奕劭攝）

台北霞海城隍廟城隍爺、城隍夫人、月老今天進駐板橋林家花園靜思堂，供民眾祈福參拜。（記者陳奕劭攝）

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