新北1區15里52社區 獲低碳認證

新北市低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮大合照。（記者翁聿煌攝）

2024/09/11 17:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局今天舉辦「低碳社區標章暨低碳永續家園授證典禮」，共有1個行政區及15個里獲環境部低碳永續家園認證，52個社區獲得新北市低碳標章認證，環保局長程大維頒發證書，感謝各單位在邁向淨零的路上與環保局同行，也期待未來持續發揮創意並發揮影響力，共創永續家園。

環保局長程大維說，獲得「白金級」認證的遠雄左岸玫瑰園社區為例，善用社區綠建築的指標設施綠屋頂，開放居民種菜，並選擇適合的植物，不僅降低頂樓的室內溫度，更成為住戶們聯繫感情的好所在；獲「金熊級」的合新合心社區，在屋頂及中庭植栽選用原生種及耐陰性灌木，以增加生物多樣性及層次感，營造鳥類、昆蟲棲息地；同樣是「金熊級」的台北晴灣社區則善用既有雨水回收設備，設置解說牌結合雨水感知系統，來預防過度澆灌，讓水資源能有效利用，也讓環境涼爽舒適。

程大維說，這次環境部低碳永續家園認證中，五股區以及板橋區大豐里，分別取得區層級及里層級的「銀級」認證，其中，五股區近年擺脫了過去五股垃圾山及違章工廠林立的印象，由新北市政府及區公所結合在地的力量，針對垃圾山及社區鄰里周邊的空地、畸零地、荒廢地等低度利用或閒置空間，以植栽綠美化方式將髒亂處改善為公園或綠籬；另也積極與在地里長及機構推動開放式頂樓空間綠化，如水碓里的老人公寓頂樓設置魚菜共生、綠屋頂，並結合綠能及雨水回收措施，將環境改造成可交流互動的休閒遊憩場所。

遠雄左岸玫瑰園社區善用社區綠建築各項指標設施，降溫並活絡住戶情感。（新北市環保局提供）

合新合心社區選用原生種及耐陰性灌木，增加生物多樣性及層次感，營造鳥類、昆蟲棲息地。（新北市環保局提供）

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