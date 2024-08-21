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    首頁　>　新北市

    退休翁想領百萬投資被家人阻止 警指導誘出車手逮人

    8旬老翁日前誤信詐騙陷阱，差點投入1百萬，警方將計就計逮捕洪姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

    8旬老翁日前誤信詐騙陷阱，差點投入1百萬，警方將計就計逮捕洪姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

    2024/08/21 14:54

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市1名8旬老翁在社群網站看見投資廣告，加入LINE「鑫淼投資群組」後，對方稱可高獲利及零風險誘惑，老翁心動於是向家人討論，家人告知有異狀，便一同前往警所諮詢，警方將計就計，指導老翁來場假交易，昨天將洪姓車手逮捕送辦。

    據了解，退休老翁是於8月中旬在臉書看見投資廣告，透過LINE加入群組後，群組內貼出許多股市走勢，並標榜投資零風險、高獲利，老翁見群組內許多人貼出獲利貼圖，還以為真的穩賺不賠，便與家人討論打算領100萬元投資，家人發現有異，隨即帶他到派出所諮詢。

    永和警分局員警分析查證後，研判這是詐騙集團慣用犯案手法，隨後指導老翁假意配合詐團來場假面交，但對方原約老翁家中取款，中途又不斷變更地點，最終才敲定在永和耕莘醫院前面交。

    雙方碰面交易時，埋伏警方隨即一擁而上，逮捕20歲洪姓車手，查扣100萬元、印章、收據及工作證等相關證物。警詢時，洪男稱是高雄北上找工作，依照指示前來取款，並不知情是詐騙行為，警詢後，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

    警方呼籲，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，家中如有長者也要多多留意其資金流向。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

    警方查扣相關證物。（記者陸運鋒翻攝）

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