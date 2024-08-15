柯文哲假帳案》陳智菡稱競總財務長李文宗要負最大責任 黃國昌回應了

黃國昌說，涉及不法事實，檢調本應持中立態度毋枉毋縱，但也期待面對其他重大不法弊案時，能展現相同效率。 （記者董冠怡攝）

2024/08/15 12:32

〔記者董冠怡／新北報導〕民眾黨近日深陷政治獻金、帳目登載不實風波，相關疑雲連環爆。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天接受媒體訪問，被問到民眾黨發言人陳智菡認為時任競總財務長李文宗要負最大責任，以及檢調兵分七路追查政治獻金案是否國家機器動太快？黃國昌說，涉及不法事實，本應持中立態度毋枉毋縱，但也期待面對其他重大不法弊案時能展現相同效率。

媒體詢問，黨內認為會計師端木正問題蠻大，也希望黃珊珊、李文宗可以負責，陳智菡說李文宗要負最大責任？

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黃國昌表示，現在最重要的是釐清真相，此時此刻每一位成員都是民眾黨很重要的一份子，應該要做的是更努力工作，回應選民期待。

黃國昌指出，這一次財務出現大問題，會計師首當其衝，為何竟會做出離譜的事，在監察院（系統）登打時，明明有支出發票卻不登打，為了便於行事，居然將金額灌進其他廠商收入項目下，令人百思不得其解，既然競選過程中出現問題，就須釐清真相並究責。

媒體問到，近日又爆出一筆96萬元餐費，陳智菡說又是一張錯誤登記的發票，9萬餘元打成96萬，但他的丈夫、副秘書長許甫說是960、110兩筆帳目合在一起，說法不同調？

黃國昌回應，所有單據都在，清清楚楚，相信競總在經費支出上，每一筆都有憑有據，至於為何在繕打登錄過程中出現這麼離譜的錯誤，一定會還原真相、追究所有相關責任。

另有媒體詢問為了追查政治獻金案，檢調兵分七路，會不會覺得國家機器動太快？黃國昌指出，針對任何有涉及不法事實，檢調本來就應站在中立立場，毋枉毋縱，但也會期待檢調面對其他重大不法弊案時，展現相同效率。

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