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    王定宇提告了 怒：烏龍指控無法掩飾民眾黨的財務爛帳

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2024/08/15 11:18

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金疑雲，前高雄市議員林于凱日前質疑民進黨立委王定宇的政治獻金，還扯到慈善基金會蓮心園。對此王定宇親自闢謠，怒批林于凱烏龍指控無法掩飾民眾黨的財務爛帳，將立即委請律師處理，提告所得也會全數捐給蓮心園啟智中心。

    王定宇在臉書PO文表示，看到非常不用功的指控…烏龍指控無法掩飾民眾黨的財務爛帳！這是定宇競選團隊尾牙，至於為什麼同一天分多筆，那是因為辦桌的業者這樣開出收據，原因要問業者，我方重點在總數正確、確實支出（有很多業者開收據會有他們自己設定的單筆上限），我們詢問監察院後，是按照監察院指導誠實申報。

    王定宇指出，然而提出的某位落選議員，竟然利用過世的海董來說自己想說的話，非常不厚道而且缺德，會與林崑海董事長遺族討論該位人士的法律責任並處理，這位人士還提到蓮心園啟智中心募款餐會，這個數十年照顧身心者的愛心機構，位置在白河，根本不是自己選區仍然固定協助他們的愛心募款活動，這位人士連google 查證都不查，就用隱喻的方式去污衊蓮心園。

    王定宇呼籲，請大家繼續幫助蓮心園，並會將這次提告所得也會全數捐給蓮心園啟智中心，今天立即委請律師處理。

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