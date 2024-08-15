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台灣好行965線今起航 一車直達雙北都會與九份老街

「台灣好行965—九份金瓜石線」今日開跑，公車外觀漆上白色與金黃色外觀，形象煥然一新。（圖由新北市觀旅局提供）

「台灣好行965—九份金瓜石線」今日開跑，公車外觀漆上白色與金黃色外觀，形象煥然一新。（圖由新北市觀旅局提供）

2024/08/15 11:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕「台灣好行965—九份金瓜石線」今天（15日）新北市瑞芳區開行。可造訪雙北都會區、九份老街、金瓜石博物館等人氣景點，也搭配「藝術山城行旅包」、「青春山城行旅包」和「穿越山城隨行包」3套套票，親自感受九份的獨特魅力。更多旅遊資訊可至新北市觀光旅遊網或臉書「新北旅客」或官網查詢。

時常往返台北與九份的台北客運965路線近日加入台灣好行，巴士漆上「山城金」、「九份紅」和「山海天」意象，外表煥然一新。可從捷運、火車、高鐵與機捷轉乘，路線行經西門町、板橋、九份老街、金瓜石博物館等旅遊人氣景點，亦可到達基隆山步道、報時山步道、淡蘭古道，欣賞芒花以及廣角海岸景緻。

新北市觀光旅遊局表示，「台灣好行965—九份金瓜石線」官網推出「藝術山城行旅包」、「青春山城行旅包」和「穿越山城隨行包」三大套票，內含黃金博物館體驗券、紀念明信片等，套票內有「黃金山城悠遊卡」含100元旅行費，至合作商家消費有9折優惠。

旅行包即日起可至ezTravel易遊網、趣吧Tripbaa、「趣健行 山野小舖」等商家預購，亦可電洽生生品悅服務專線0906-988-266購買，10月起將陸續上架Klook、Kkday等旅遊平台。

黃金山城悠遊卡「台灣好行965—九份金瓜石線」8月15日開通，融合黃金山城文化底蘊與自然生態。（圖由新北市觀旅局提供）

黃金山城悠遊卡「台灣好行965—九份金瓜石線」8月15日開通，融合黃金山城文化底蘊與自然生態。（圖由新北市觀旅局提供）

「台灣好行965—九份金瓜石線」路線圖，一車直達雙北都會與九份老街。（圖由新北市觀旅局提供）

「台灣好行965—九份金瓜石線」路線圖，一車直達雙北都會與九份老街。（圖由新北市觀旅局提供）

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