全國首家準公共化私立職場教保中心在汐止 每月收費最高3000元

教保中心小朋友挑戰障礙賽，小心翼翼走過器材。（記者陳奕劭攝）

2024/08/14 13:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市澄心職場互助教保服務中心」位於新北市汐止區遠雄廣場，是全國首家準公共化的私立職場教保中心，收托60名2至6歲幼兒，每月收費最多3000元，教保中心設立後，可讓職場爸媽與子女一起上班上課，放學一起回家，讓育有子女的員工沒煩惱。

澄心教保中心今天（14日）舉辦開幕揭牌儀式，新北市長侯友宜表示，準公共化的私立教保服務中心是重要里程碑，透過公私立合作，讓孩子有好的成長環境；目前新北市公共化幼兒園6年增設245班，平價教保服務達5萬人，已有6所公立的職場互助教保服務中心，收托人數共290人；市府明年起提供500萬元補助，鼓勵私人企業設立教保服務中心，提供更多平價托育環境。

教育部次長林騰蛟表示，這是全國第一間加入準公共化的私立教保中心，感謝新北市政府協助促成。近年少子化嚴重，政府推出0到6歲國家養政策，提供友善生養的環境，感謝福智基金會克服相關困難，成立教保中心，兼顧員工生育與就業需求。

福智文教基金會執行長郭基瑞說，因為少子化嚴重，他設立教保中心是為了讓員工享受天倫之樂，早上一起上班、上學，傍晚一起下班、放學，提供多生小孩的誘因，未來也打算開設更多準公共化的民營教保中心。

澄心教保中心主任郭宜樺表示，教保中心特色是讓小孩在綠建築環境成長，並提供飲食，教育延續基金會理念，以品德教育為主，讓孩子變得更有禮貌。

她說明，教保中心收托資格以福智文教基金會、遠雄廣場與澄心簽約的企業員工子女優先，多餘名額提供附近社區子女入學，現今仍有名額，有意願民眾可撥打電話查詢。

新北市長侯友宜參觀教保中心，開心與小朋友打招呼。（記者陳奕劭攝）

澄心教保中心開幕，新北市長侯友宜（中）、教育部次長林騰蛟（左三）、福智文教基金會執行長郭基瑞（左二）一同合影。（記者陳奕劭攝）

澄心教保中心開幕，小朋友小心翼翼過障礙賽。（記者陳奕劭攝）

澄心教保中心開幕，小朋友在室內開心玩耍。（記者陳奕劭攝）

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