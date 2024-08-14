迎接2025世壯運 新北市推10大祈福列車宗教觀光路線

民政局與宗教團體持續推動宗教文創行銷，開發各種文創小物。（民政局提供）

2024/08/14 12:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕雙北市共同舉辦2025年世界壯年運動會，為了讓更多遊客認識新北市，民政局將推出10大「祈福列車」宗教觀光路線，包含求事業及求財的「富貴發達路」、學子求取功名的「追分成功路」、求姻緣的「情字這條路」等，盼藉由特色廟宇，迎接世界友人造訪。

新北市政府民政局長林耀長今天在市政會議進行「新北神隊友 乎你平安有福」。他指出，宗教團體長年襄助市政，自2019年以來，愛心大平台捐獻累積金額達8億6千餘萬元，項目包括公益慈善大樓、救護車、消防車、醫療設備等；志工服務也投入9600人次人力，服務逾8萬2000位長者。

林耀長表示，為使團體健全發展，民政局至各區辦理宗教研習，輔導及宣導法令，給予即時回應及法律協助。為解決宗教團體不動產借名登記於自然人名下的問題，內政部2022年訂定不動產處理暫行條例，民政局全力協助宗教團體合法化，2年間已成功輔導79家宗教團體，完成囑託不動產筆數達542筆，為全國最高。

另外，近年推動宗教行銷，為呼應即將登場的「2025雙北世壯運」，民政局將推出10大「祈福列車」宗教觀光路線，包含求事業及求財的「富貴發達路」、學子求取功名的「追分成功路」、求姻緣的「情字這條路」、求子的「增產報國路」，以及「秘境魔幻路」、「女神追星路」、「保身健康路」、「劇迷朝聖路」、「點石成金路」等。

宗教禮俗科科長林美芬說，為了串聯10大祈福列車路線，預計明年研發列車的裝置藝術小物，鼓勵民眾踏訪、蒐集，並規劃相關行銷活動，希望藉由特色廟宇，讓更多國內外遊客認識新北；此外，持續開發宗教文創行銷，今年以虎爺設計平安虎證件套，象徵守護市民，未來將於大型活動限量發放。

新北市宗教團體長年襄助市政，自2019年以來，愛心大平台捐獻累積金額達8億6千餘萬元。（民政局提供）

新北市將推出10大「祈福列車」宗教觀光路線，圖為「劇迷朝聖路」的新莊保元宮。（取自保元宮臉書）

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