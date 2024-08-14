萬里地瓜收成 炎炎夏日創意輕食料理開胃消暑

新北市萬里的地瓜採收了。（記者盧賢秀攝）

2024/08/14 12:46

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市萬里雙興高地地瓜進入產季，今天開挖地瓜，並邀請料理名師蔡季芳，示範製作「原形主食五色輕食鍋」、「冰心地瓜蛋沙拉」等創意輕食料理，夏日炎炎清涼開胃。萬里區公所都會與雙興里長整合在地小農，推出精選地瓜禮盒，可線上訂購宅配到家服務。

區長黃雱勉表示，萬里區因為得天獨厚的地形，三面環山，海拔高350至450公尺，水氣充足，又有黏性較高的紅土及排水良好等地理條件，生產出優良的台農57號黃金地瓜和66號紅心地瓜。

黃雱勉表示，地瓜有豐富的膳食纖維、維生素A、β-胡蘿蔔素等，營養價值高，57號黃金地瓜口感鬆軟，66號紅心地瓜口感綿密，甜度較高，2種地瓜廣受民眾喜愛。

萬里區公所今天請到知名的阿芳老師示範多道創意地瓜料理，「原形主食五色輕食鍋」、「冰心地瓜蛋沙拉」、「優格地瓜冰」和「金薯開胃豆腐」等料理，不善料理的民眾也可以輕鬆做，清爽開胃的地瓜料理。

在地的大坪國小推動食農教育，課程結合社區產業，讓學生學習從地瓜選擇、種植、生長、維護到最後生產成果，最近學校更引進智慧監測及自動澆灌系統，讓學生測試操作，讓農業與科技結合。

萬里區公所與雙興里長整合在地小農，推出精選地瓜禮盒，線上訂購免費宅配到家，由雙興里辦公處推薦3個銷售窗口（余家園、大坪地瓜園及萬里美樹館）。66號地瓜5斤220元、10斤435元；57號地瓜5斤255元、10斤505元。

料理名師蔡季芳（左）設計適合夏日清爽創意料理。（ 記者盧賢秀攝）

新北市萬里地瓜開賣了。（記者盧賢秀攝）

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