新北先天性肌萎症張靖毅克服生理限制 會考拿4A++1A+

張靖毅罹患先天性肌肉萎縮症，仍突破生理限制，會考拿到4A++1A+佳績。（新北市教育局提供）

2024/06/07 16:43

〔記者黃子暘／新北報導〕國中教育會考成績今（7）日公布，新北市教育局長張明文表示，為幫助學生選填志願，6月21日至27日「免試入學適性輔導週」將由國中教師、輔導老師等提供學生、家長相關協助與諮詢建議。竹圍高中國中部學生張靖毅在這屆會考成績優異，罹患先天性肌肉萎縮症的他突破生理限制，拿到4A++1A+佳績；明德高中國中部體育班學生王綰瑤「文武雙全」，去年代表學校參加射箭比賽，奪青年盃反曲弓混雙金牌，今年會考更拿到5A。

教育局介紹，張靖毅在幼兒園時期，被診斷出罹患先天性肌萎症，使身體發展與運動受到極大的限制，但他克服生理限制，在父母、師長支持與鼓勵下，多次參加校內英語朗讀及演講比賽拿到特優，更在新北市國中英文話劇比賽獲得特優，今年度獲得總統教育獎殊榮，會考拿到4A++1A+的成績。

教育局表示，王綰瑤是學校射箭隊成員，熱愛射中靶心的感覺，勤學自律的她在體育訓練與課業間取得良好平衡，兼顧繁忙的體育訓練與晚間課輔、賽後補課的學業進度，在學科、術科上都拿到優異成果，去年獲青年盃反曲弓混雙金牌，今年參加會考5科均達5A，成為學弟妹的表率。

教育局說，中平國中學生姞娃思．莎韻7年級時榮獲全國語文競賽泰雅語朗讀特優，8年級時榮獲新北市英語文競賽演說特優、全國語文競賽國語演說特優，熱愛音樂的她7年級時曾在台日國際鋼琴大賽躋身全國第4，也曾發揮創作才能幫畢業學長姊創作歌曲，這次會考拿到3A++以上的佳績。

教育局指出，選填志願時間從21日中午12時起至27日中午12時截止，學生、家長可到「113學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」選填，提醒學生務必先行查詢個別序位區間資訊後，再上網選填志願；應屆畢業學生應配合就讀國中的報名收件時間，個別報名者請在6月29日上午9時至下午4時或6月30日上午9時至中午12時，親自或委託至新北市中和高中現場辦理繳件及資料核對。

教育局說，選填志願期間，每日上午8時至下午5時（假日除外）將安排2位以上適性入學宣導講師提供電話諮詢服務，諮詢專線為2955-9019＃18。

王綰瑤（前排左四）文武雙全，不僅去年拿到射箭比賽青年盃反曲弓混雙金牌，今年參加會考成績5A。（新北市教育局提供）

姞娃思．莎韻擅長泰雅族語、英語，也發揮音樂長才幫學長姊寫畢業歌，會考拿到3A++以上的佳績。（新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法