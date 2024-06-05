新北板橋某國小特教班傳疑似虐童案 教育局：調查中

議員林國春今日質詢指出，5、6名特教班學童家長向他陳情，班上有孩子疑似遭到教師不當對待，腿部出現流血外傷。（林國春提供）

2024/06/05 17:35

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區某國小的特殊教育班發生教師疑似虐童案，議員林國春今（5）日質詢指出，5、6名特教班學童家長向他陳情，班上有孩子疑似遭到教師不當對待，腿部出現流血外傷；林國春指出，他獲悉第一時間就通報教育局，其他家長希望調查期間可暫時換代理教師來上課。市長侯友宜表示，會責成教育局釐清並妥適處理；教育局長張明文回應，此案調查中，目前已將這名教師暫時調離現職。

林國春出具影片與學童傷勢照片，影片顯示，一名特教學童使用跑步機過程，教師從後方架住學童雙臂，學童大叫出聲、數度放軟雙腿，遭教師從後方頂起；林國春表示，事發於這學期開學後不久，當事教師疑似還對其他學童說「下一次就換到你」，幾位家長因此向他陳情求助，希望調查期間可由代理教師來上課，否則不敢讓孩子去上課，也呼籲教育局儘速徹查此案。

張明文表示，現階段已讓教師調離現職、接受調查。教育局指出，此案學校已依法進行校安及社政相關通報，並已召開校事會議，決議委員全數外聘；校方已啟動調查程序，倘若調查屬實，將請學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」或「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」規定逕送相關會議審議，絕不寬貸，另將移送社會局進行裁罰；目前校方已經調整這名教師的課務，避免接觸當事學童。

調查期間，教育局說，要求學校務必安排專業輔導或特教人員加強學童關懷支持及各項協助，以穩定學生在校生活及學習。

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