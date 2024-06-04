新北中和區東南里有民眾喊罷免里長 李武雄提告誹謗

新北市中和區東南里長李武雄，指對方因選舉恩怨意圖罷免他，以不實內容宣傳誹謗他。（記者翁聿煌攝）

2024/06/04 18:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區東南里內有民眾牟晨睿等人，認為現任里長李武雄不適任，自行製作宣傳單表述15項理由散放，盼爭取里民支持罷免；李武雄認為對方所列舉的內容均非事實，而且涉及惡意誹謗，今天由支持者陪同前往新北地檢署提告。

牟晨睿表示，李武雄在參選及擔任里長期間，涉及多件司法官司、未依規定給付巡守隊員酬勞，恐侵吞至個人帳戶、里內環境髒亂置之不理、在公共道路劃設自行車停車格，妨礙行人及車輛通行等，不當作為不計其數，在罷免宣傳單上所列舉的事證，都足以受公評，參與罷免者還會陸續公布其他不適任的事蹟供里民參考。

今年60歲的李武雄於2018年當選首屆里長，並於2022年連任，李武雄表示，他自認在兩屆里長任內認真服務，才有辦法能夠順利連任，罷免案不會得到大部分里民支持，但對方在宣傳單上列舉的內容蓄意醜化他的人格及形象，因此他忍無可忍，決定提告以正視聽。

李武雄認為，牟晨睿等人是基於過往的選舉恩怨，所以在落選者的慫恿及協助下試圖罷免他，他2018年當選里長後，2022年爭取連任，得票數屢創新高，不僅是他認真服務里民的成績，也證明里民心之所向。

新北市中和區東南里長李武雄（前右三）在支持者陪同下，赴地檢署提告。（李武雄提供）

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