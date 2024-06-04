為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

新北中和區東南里有民眾喊罷免里長 李武雄提告誹謗

新北市中和區東南里長李武雄，指對方因選舉恩怨意圖罷免他，以不實內容宣傳誹謗他。（記者翁聿煌攝）

新北市中和區東南里長李武雄，指對方因選舉恩怨意圖罷免他，以不實內容宣傳誹謗他。（記者翁聿煌攝）

2024/06/04 18:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區東南里內有民眾牟晨睿等人，認為現任里長李武雄不適任，自行製作宣傳單表述15項理由散放，盼爭取里民支持罷免；李武雄認為對方所列舉的內容均非事實，而且涉及惡意誹謗，今天由支持者陪同前往新北地檢署提告。

牟晨睿表示，李武雄在參選及擔任里長期間，涉及多件司法官司、未依規定給付巡守隊員酬勞，恐侵吞至個人帳戶、里內環境髒亂置之不理、在公共道路劃設自行車停車格，妨礙行人及車輛通行等，不當作為不計其數，在罷免宣傳單上所列舉的事證，都足以受公評，參與罷免者還會陸續公布其他不適任的事蹟供里民參考。

今年60歲的李武雄於2018年當選首屆里長，並於2022年連任，李武雄表示，他自認在兩屆里長任內認真服務，才有辦法能夠順利連任，罷免案不會得到大部分里民支持，但對方在宣傳單上列舉的內容蓄意醜化他的人格及形象，因此他忍無可忍，決定提告以正視聽。

李武雄認為，牟晨睿等人是基於過往的選舉恩怨，所以在落選者的慫恿及協助下試圖罷免他，他2018年當選里長後，2022年爭取連任，得票數屢創新高，不僅是他認真服務里民的成績，也證明里民心之所向。

新北市中和區東南里長李武雄（前右三）在支持者陪同下，赴地檢署提告。（李武雄提供）

新北市中和區東南里長李武雄（前右三）在支持者陪同下，赴地檢署提告。（李武雄提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
里長罷免效應 桃園區長美里成案
2024/05/06 05:30

里長罷免效應 桃園區長美里成案
桃市里長罷免效應！ 桃園區長美里成案 龜山區文青里也發起連署
2024/05/05 11:46

桃市里長罷免效應！ 桃園區長美里成案 龜山區文青里也發起連署

大美術館【馥の森】千坪公園首排山林景名邸
中市本屆里長首起罷免案成立 永隆里長黃秀玲稱尊重
2024/05/20 12:51

中市本屆里長首起罷免案成立 永隆里長黃秀玲稱尊重
桃園市第3例 龜山文青里長罷免案成立
2024/06/03 21:46

桃園市第3例 龜山文青里長罷免案成立

CHIMEI奇美家電 蟬聯信譽品牌雙金榮耀
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播