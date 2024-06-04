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發酒瘋拿鑰匙狂K頭部37下殺害路人 國民法官判凶手無期徒刑

陳金順去年1月酒後失控，竟持鑰匙朝陌生路人、38歲宋姓男子的頭部狠刺37下致死，新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭審理後，今日依殺人罪判處陳男無期徒刑，可上訴。（資料照）

陳金順去年1月酒後失控，竟持鑰匙朝陌生路人、38歲宋姓男子的頭部狠刺37下致死，新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭審理後，今日依殺人罪判處陳男無期徒刑，可上訴。（資料照）

2024/06/04 18:04

〔記者王定傳／新北報導〕屢次酒後鬧事而有殺人、重傷害致死、重傷害記錄的58歲男保全陳金順，去年1月又酒後失控，竟持鑰匙朝陌生路人、38歲宋姓男子的頭部狠刺37下，並狠踹他頭部，致宋因高血壓性心臟病及冠狀動脈心臟病發作而心因性休克，經送醫急救仍不治死亡；檢方依殺人罪嫌將他起訴，並請法官判他無期徒刑，全案經新北地院職業法官與國民法官組成的合議庭審理後，今日依殺人罪判處陳男無期徒刑，可上訴。

檢警調查，前科累累的陳男屢次酒後失控，除酒駕外，多年來犯下多起重大刑案，例如殺人、重傷害致死、重傷害等，且都是因酒而起，犯案工具則從帶刀，變成就地取材，宛如「行動炸彈」。

檢警調查，去年1月24日早上6時許，陳男在新北市蘆洲區長樂路的超商前，酒後藉故與毫不認識的宋男攀談、拉扯，說要介紹宋工作，被拒絕後，認為遭宋嗆聲而心生不滿，隨即手握鑰匙並以鑰匙金屬製前端由上往下猛力刺擊宋男頭部共37次，並用力猛踢他頭部3下，致宋頭部傷重不支倒地。

不僅如此，同日6時25分許，陳男見宋倒臥在地且無力反抗，再上前向外用力猛踢他的頭部共6下，誘發宋高血壓性心臟病及冠狀動脈心臟病發作而心因性休克，雖經緊急送醫急救，仍不治死亡。

審理時，陳男否認犯行，法醫高大成還為此出庭作證：「陳男持鑰匙猛戳死者頭部幾乎可斷定為死者死亡主因」；檢方則建請法官判處陳男無期徒刑。

合議庭認為，陳男當時的辨識違法能力及控制行動能力，均未欠缺或顯著減低，不適用刑法19條減刑規定，且警方抵達現場時，已鎖定他涉案，也不適用自首得減輕其刑，更無刑法59條「情堪憫恕」得酌量減輕其刑之適用。

合議庭認為，陳男有前科，5年內故意再犯本件殺人罪，且他前科累累，顯見未因前案執行完畢而心生警惕，他對於刑罰的反應力薄弱而具有相當惡性，再審酌犯罪動機、目的、犯罪時所受刺激、犯罪手段、犯罪行為人與被害人關係、犯罪所生危險或損害、犯後態度等因素後，判處無期徒刑。

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