原允認環狀線北捷員工年資卻跳票 新北捷運公司：逾9成獲採計

捷運環狀線車廂，示意圖。（記者董冠怡攝）

2024/06/04 16:36

〔記者董冠怡／新北報導〕新北環狀線前年完成財產點交程序、雙北市府去年權責轉移，市議員黃淑君今天表示，新北捷運公司為了希望可以全部移轉原本台北環運處同仁，進行人員點交時，承諾認列轉移其在台北捷運的服務年資，採計上限最高為5年，但事後員工發現被拒絕認列，權益因而受損；對此，捷運公司回應，併計年資需視原任職單位、職等與服務成績等標準核准後，始得併計，今年度申請年資併計者逾9成均獲採計。

黃淑君指出，捷運公司前年召開「新北捷運公司環狀線營運人員移轉暨員工意願調查說明會」，承諾認列轉移員工在北捷的服務年資，採計上限最高為5年，同時承諾勞工年終獎金、考核獎金、績效獎金等相關福利，員工認可後簽約移轉，結果捷運公司卻不認列北捷年資。

黃淑君提到，具名舉發至市府勞工局後，勞工局回覆，此過程應非屬「勞基法」第20條所定新舊雇主間「改組、轉讓」，且無應承認商定留用勞工年資規定的適用，變相表示即使捷運公司「說話不算話」也無法可罰，怒批其知法玩法、罔顧勞工權益，要求盡速與工會召開勞資協調會議，釐清爭議。

新北捷運公司回應，採計軌道同業年資的機制，是依公司現行工作規則辦理，從業人員到職滿1年後，可採計曾任職中華民國境內各軌道機關（構）服務年資及兵役年資併計休假年資，意即年資併計僅增加年度特休天數，考核獎金、年終獎金與績效獎金並無影響；除了軌道同業年資，一併認列兵役年資，認列範圍已有擴充。

新北捷運公司說，另併計年資需視原任職單位、職等與服務成績等標準核准後始得併計，屬通案性標準而非針對個案，今年度申請年資併計者，超過9成以上都有獲得採計。針對現場同仁在移轉、交接與中斷營運期間的辛勞，以及肩負的責任，也陸續推出慰勞禮券、禮品、運動福利補助及獎金等措施，目前也規劃升遷方案，提升多工人才待遇，後續將視工會提案狀況與其協調並說明。

勞工局補充，勞動檢查處已於5月29日前往新北捷運公司檢查，並有工會幹部陪檢，建議公司可先與工會協商，或直接提出勞資爭議調解申請，屆時將積極調處。

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