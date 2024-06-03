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「碧潭水舞祭」登場 特色景點集章換好禮

到碧潭看水舞，還可深度認識新店碧潭特色景點，用手機掃描QR+code就可參加活動。（新北市觀旅局提供）

到碧潭看水舞，還可深度認識新店碧潭特色景點，用手機掃描QR+code就可參加活動。（新北市觀旅局提供）

2024/06/03 20:21

〔記者陳奕劭／新北報導〕「碧潭水舞祭」五月起登場，活動推出集點送好禮活動，集章點位涵蓋碧潭東岸及西岸的自然景觀、地方特色店舖等，集滿十點可兌換碧潭特色香水吊卡或特約商店抵用券，還有機會抽大獎，更多新北旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，新店碧潭景點數位集章點位包含有新店碧潭渡渡口、瑠公史蹟紀念碑、碧潭堰魚道、碧潭吊橋、碧潭藝術大街、新店長興宮、新店開天宮，還有新店捷運站旁的DCC square碧潭廣場等景點，共設置18個集章點位，用手機掃描QR code即可集點。

楊宗珉說，6月16日前集滿十點可至碧潭旅客服務中心兌換碧潭特色香水吊卡或特約商店抵用券外，還可至DCC square碧潭廣場，出示集滿10點證明和加入碧潭廣場LINE會員，即可兌換限量「城市印象帆布袋」。第二波集章抽大獎活動將於6月17日登場，有望抽中iPhone 15。

另外，「優人神鼓青年優人」人水共舞在6月8日、9日、10日、15日和16日晚間19時登場，帶來曲目「萬馬奔騰」、「沖岩」共15分鐘精彩演出，透過擊鼓節奏的力與速度展現生命力量，展現強而有力的體驗。

集滿10點可兌換限量碧潭特色香水吊卡。（新北市觀旅局提供）

集滿10點可兌換限量碧潭特色香水吊卡。（新北市觀旅局提供）

集滿10點還可至DCC+square碧潭廣場兌換限量城市印象帆布袋。（新北市觀旅局提供）

集滿10點還可至DCC+square碧潭廣場兌換限量城市印象帆布袋。（新北市觀旅局提供）

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