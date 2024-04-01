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新北招募大學生暑期工讀 限額280名、月薪逾27K

新北市招募大專院校生參與公部門暑期工讀活動，培養就業技能。（青年局提供）

新北市招募大專院校生參與公部門暑期工讀活動，培養就業技能。（青年局提供）

2024/04/01 16:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府青年局彙整市府各機關職缺，在暑假期間提供280個工讀名額，每月薪資2萬7470元，只要是設籍新北市的在校生皆可參加，即日起受理報名。

新北市青年局長邱兆梅表示，為讓大專院校生在學期間有公部門職場體驗的機會，市府辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供在校生安全友善的職場環境，同時培養就業技能與正向的工作態度，提升溝通表達能力，強化就業準備。

邱兆梅說，只要是設籍新北市且就讀國內大專院校的在學生，皆可參與計畫，針對特殊條件的學生也提供優先錄取方案，拚減輕經濟負擔，讓青年安心學習。

報名期間今天起至4月22日，預計5月13日公開抽籤，5月20日公告錄取名單，6月7日開始分發作業；工讀期間自7月1日至8月31日止，以每月月薪2萬7470元計算，每日不超過8小時，工讀地點為新北市政府各局處及所屬機關，採紙本報名，招募簡章已公告在新北市青年局官網。

參與去年暑期工讀的陳同學表示，第一次到公部門工讀，覺得很新鮮，工讀期間協助局處執行活動，學習到許多細節，發現跟印象中的公部門很不一樣。

另一名蕭同學說，幸運分發到自己想去的單位，在同事耐心帶領下，學習到許多在學校學不到的實用技能，非常受用，有助於未來面對職場挑戰。

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