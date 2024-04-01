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紀念保鄉衛土無主英魂 新北土城義塚大墓公清明祭祀

新北市祭祀土城大墓公。（新北市民政局提供）

新北市祭祀土城大墓公。（新北市民政局提供）

2024/04/01 13:29

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區義塚大墓公今（1日）舉行清明祭祀典禮，新北市政府秘書長邱敬斌代表新北市參拜祈福，感念大墓公對新北市的庇祐，也感謝廟方長年對地方的付出、積極關懷弱勢，並期許世代傳承大墓公無私奉獻社會的精神。

「大墓公」是土城、板橋及中和的信仰中心，主祀保鄉衛土而犧牲的無主英魂。大墓公一年一度的清明祭祀典禮，自清代以來由舊擺接堡十三庄內分3區輪值主辦，傳承百年，深具特色。

新北市神明會義塚大墓公董事長林長寅表示，大墓公已有200多年的歷史，百年來香火鼎盛、神威顯赫，每年的清明、中元普渡及義塚公忌辰，都是地方重大的祭祀盛事。

邱敬斌表示，大墓公是新北市重要文化資產，歷史相當悠久，廟方也熱心做公益，分送民生物資給弱勢團體，也曾捐贈火災警報器、消防衣等裝備，以及捐贈土城區、板橋區及中和區各國小清寒獎助學金、棒球隊經費，提供學子更完善的學習環境與資源。

民政局長林耀長表示，大墓公與林爽文事件、漳泉械鬥有關，死難者多為事件中之開墾先民，早年即由土城、板橋及中和3地官方輪流管理，2018年登記立案為財團法人後，法人由3地區長兼任董事，每年各項祭典活動透過官方與民間互相合作，共同紀念保鄉衛土的無主英魂。

新北市政府秘書長邱敬斌追思保鄉衛土的無名英魂。（新北市民政局提供）

新北市政府秘書長邱敬斌追思保鄉衛土的無名英魂。（新北市民政局提供）

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