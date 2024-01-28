新北樹林這條路紅綠燈密度高 《怪奇地景誌》票選B級景點之王

樹林高中對面短短路程有好幾座紅綠燈，圖為現況，非當年報導模樣。（記者董冠怡攝）

2024/01/28 19:46

〔記者董冠怡／新北報導〕短短路程竟有好幾座紅綠燈？新北市樹林社區大學插畫班發表《嚇！樹林有這個地方‧怪奇地景誌》，內容收錄了樹林區的都市傳說、奇特場景與事物，像是《最多紅綠燈的路》樹林高中所在的中華路，6年前曾因紅綠燈設置密度高而登上媒體版面，或是《謎樣的吉祥物》身穿客家花布的吉祥物「紅麴寶寶」，可愛逗趣，即起至3月29日，索取實體刊物可參與「景點之王」票選。

「愛插畫─畫出遊戲生活」插畫班學員Yuli Lin、雪倫林、Joyce等人在授課教師林宗北指導下，創作出《嚇！樹林有這個地方‧怪奇地景誌》25個短篇故事，並劃分出大漢溪水很深、大同山很多事、大都會故事多3個主題。

林宗北表示，每個人都有心目中的文史地景，當與這片土地產生連結，有了時間與空間，建立深厚情感，「你的文史地景便漸漸成形！」用插畫繪出城市光景、書寫屬於自身的文字或感觸，就是一種人與地方的互動。

樹林社大補充，《怪奇地景誌》即起至3月29日推出「景點之王大票選」，民眾可聯繫索取實體刊物，掃描上頭的QRcode，從3個主題、25篇故事選出最能代表樹林的「B級景點（意指詼諧、獵奇引人注意之處）」，並分享口袋名單。活動結束後，20名被抽中的幸運兒可獲神秘小禮物。

樹林《怪奇地景誌》封面。（樹林社大提供）

樹林區《謎樣吉祥物》紅麴寶寶。（樹林社大提供）

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