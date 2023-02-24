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    年薪360萬高薪挖角 新北市消防局傳多人轉職「台積電」

    消防員工作火裡來水裡去，有基層人員坦言年薪360萬，工作環境又安全，怎可能不跳槽。（記者徐聖倫翻攝）

    消防員工作火裡來水裡去，有基層人員坦言年薪360萬，工作環境又安全，怎可能不跳槽。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/02/24 12:46

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    不只消防員！中央毒化災應變人員也跳槽台積電

    〔記者徐聖倫／新北報導〕台積電近日傳出大規模招募消防員加入，負責廠區的消防安全及危險物品管理，這項消息引起了社會各界的討論。據傳，新北市政府消防局在過年後至少有6名2線1星以上的基層到高階幹部提出辭呈轉投台積電，其中，甚至包括曾擔任副大隊長的消防幹部。

    新北市消防局已證實今年1月至今有4人離職轉換跑道，離職原因均為「職涯規劃」，跟傳聞中的6人有所出入。新北市消防局指出，每年都有10至20人左右因各種原因離職，但並不會交代是否是遭挖角，因此是否進入台積電也無法證實。

    經查證，今年離職的4名消防員有1名是2線4星的高階幹部，其餘皆為2線1星至2線3星的基層至中階幹部，多在消防局本部擔任科員職，他們的共同點是，均擁有「消防設備師」證照。台積電開出了每月至少12萬元的薪酬，再加上年終和紅利後的年薪保證達到360萬元，吸引了許多具備消防設備師證照的消防人員。

    消防員報考消防設備士、設備師執照，與消防員的本質工作並無太大相關，但在升遷方面會有一定的加分優勢。有基層消防員說，確實台積電若開出如此優渥的條件，很難不被吸引，加上消防員工作火裡來水裡去，在台積電任職真的是安全多，直言「360萬年薪又安全，誰都想去吧！」

    新北市消防局表示，同仁轉換跑道都會予以祝福，若真是進入台積電，且薪俸優渥，那代表消防員的專業與認真受到各界肯定，也期望轉換跑道的同仁，能夠將公共安全等各項觀念，從消防推廣至社會各界。

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