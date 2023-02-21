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    揪甘心！手機當垃圾丟掉 新北瑞芳區清潔隊協助翻找尋回

    瑞芳清潔區隊為民眾翻找垃圾，順利找回遺失的手機。（新北市環保局提供）

    瑞芳清潔區隊為民眾翻找垃圾，順利找回遺失的手機。（新北市環保局提供）

    2023/02/21 19:37

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局瑞芳區清潔隊晚間接獲民眾緊急求援電話，原來有民眾失手機，經定位搜尋發現手機是在八分寮，即瑞芳區隊的次源回收場，由於手機內有許多重要資料，生怕就此埋沒在垃圾堆中，區隊長吳河勇及林志忠班長，今天上午協助民眾，在成堆的資源回收物中搜尋，有如海底撈針，所幸皇天不負苦心人找回手機，讓焦急一晚的民眾鬆了口氣。

    吳河勇說，他在20日晚間9點接到龍鎮里長林文清來電表示，有石山里的民眾手機掉了，目前定位在八分寮，也就是瑞芳區隊的資源回收場，推測可能是民眾不小心把手機丟到資源回收物裡一起回收了，希望清潔隊可以幫忙尋找。

    協助報案的林文清里長表示，當天晚上民眾吃完飯，遍尋不著手機，還好手機定位沒有關掉，在其兒子的協助下，發現手機定位在八分寮，推測是不小心掉到垃圾桶，被當成垃圾扔掉了，於是他馬上幫忙打給吳隊長請求協助。

    林文清說，幸好民眾的手機當時還有66%的電力，還能靠定位尋回，也呼籲大家別為了省電把定位關起來，並且建議可以分享位置給親友，這樣手機遺失，只要還有電，就很容易找回。

    環保局也提醒大家，不論是倒垃圾或是預約大型家具清運時，務必仔細檢查，確認有無被遺忘的現金、金飾等貴重物品遺落其中，而第一時間發現有物品誤丟到垃圾車或是資源回收車時，也請馬上撥打電話給所在區域的清潔隊，隊員們會立刻協助處理。#

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