男謊稱經營酒吧、超跑公司及檳榔攤 詐7女200多萬

楊姓男子之前涉嫌網路交友詐騙被逮時畫面。（資料照）

2022/10/09 16:37

〔記者王定傳／新北報導〕有多次在網路詐騙女網友記錄的楊姓男子，被告後仍不知悔改，繼續透過交友軟體或友人介紹，獵尋詐騙對象，他涉嫌從2020年至去年間，涉嫌謊稱自己經營酒吧、超跑租賃公司及檳榔攤，有能力還錢，向7名女網女詐得200多萬元，新北地檢署調查後依詐欺等罪嫌將他起訴。

檢警調查，楊男涉嫌從2020年起至去年間，透過交友軟體或友人介紹，獵尋詐騙對象，並誇口說自己經營酒吧、超跑租賃公司及檳榔攤，再以車輪爆胎、帳戶被凍結先幫忙付錢、打遊戲需要儲值、住院需付住院費用、酒店帳單還沒繳納、買手機給好友作為生日禮物、需借款買金飾給老大等詐術，向7名女子騙錢，總計得手200多萬。

被害7女之中，有一名王姓女子連續伸手援助32次，金額從500元至8萬餘元不等，損失慘重，還有一名被害者因誤信楊男聲稱帳號被凍結，而借給他信用卡使用，怎料，楊男竟跑到珠寶店、銀樓及通訊行瘋狂刷卡購買珠寶及手機；由於被害者已無力再借款，且楊男總是不斷拖延還款日期或直接消失，被害者才發現受騙提告。

檢方偵辦時，楊男全盤否認，甚至還說自己真的是超跑公司股東，哪一家不方便說，檢方調查後依據詐欺取財、詐欺得利罪嫌起訴楊男。

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