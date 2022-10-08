侯友宜站台輔選：團結台灣交棒下一代

新北市長侯友宜（前中）為子弟兵站台，喊出「支持呂家愷、就是支持侯友宜」。（記者翁聿煌攝）

2022/10/08 19:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天參加與議員參選人呂家愷的土城、樹林、三峽、鶯歌區聯合競選總部成立大會，他表示，他的打拚不是為了要佔位子、也不是成群結派，是為團結台灣、並交棒給下一代年輕人，讓年輕人有機會為台灣這塊土地好好做事。

參選土樹三鶯區的呂家愷為前市府副發言人，與參選新莊區市議員的戴湘儀，參選三重、蘆洲區議員的吳訓孝，被視為「侯家軍」子弟兵，侯友宜卯足全力母雞帶小雞，運用自身光環為他們加持，盼支持者能夠「侯友宜一票、呂家愷一票」。

侯友宜表示，台灣這塊土地只要勤儉打拚就有機會，選舉也應該是要充滿快樂與希望，他自己沒有想要結黨結派，唯一相挺的只有長期一起出生入死的「戰

警」，參選也是因為想要團結台灣，將台灣這塊土地交給下一代。

侯友宜強調，年輕人要勇於承擔，他也不會佔著位子，要把機會留給年輕人，讓年輕人交棒。今年選情受到疫情影響，感覺選情比較冷，呂家愷名度不足、組織和人脈不多，「不叫好、又不叫座」，他很替呂家愷擔心，希望大家「支持呂家愷、就是支持侯友宜」，一起為這塊土地好好做事，否則將遭人民唾棄。

新北市長侯友宜親為子弟兵呂家愷掛參選人綵帶，盼選票開紅盤。（記者翁聿煌攝）

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