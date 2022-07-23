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    首頁　>　新北市

    演那齣？議員周勝考「跪」侯友宜 感謝協助國小校舍大翻新

    藍營議員周勝考（中）帶頭單膝下跪感謝市長侯友宜協助校園翻新。（記者翁聿煌攝）

    藍營議員周勝考（中）帶頭單膝下跪感謝市長侯友宜協助校園翻新。（記者翁聿煌攝）

    2022/07/23 11:54

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天參加板橋區新埔國小校舍翻新啟用儀式，藍營議員周勝考肯定侯友宜11年來協助新埔國小翻新整建舊校舍，在活動中突然單腳跪地感謝侯友宜，身旁的里長也跟進，眾人「脫稿演出」讓場面有些尷尬，也讓校園活動多了些政治味。

    侯友宜今天受邀到新埔國小參觀翻新完成的校舍，新埔國小翻新整建一、二期工程共斥資11億餘元，完工後整個校舍景觀煥然一新，新的教室大樓和行政大樓移至校園東側，西側為田徑場和操場，校園圍牆改以矮籬取代，使得校園景觀通透感極佳，也和東側的四維公園綠帶連成一氣，提升當地社區環境品質。

    侯友宜致詞時指出，11年前他擔任副市長就參與新埔國小翻新整建的規劃，一共來開了5次會，如今校舍第一、二期翻新完成，讓師生有更好的學習空間，社區也有更好的生活品質，讓新北大翻轉、大改變，就是他努力做事的成果。

    在侯友宜說完後，周勝考要求發言，他表示，他聽到綠營市長參選人說新北市12年都沒變，覺得很不服氣，就像新埔國小11年來從老舊舍更新為現在的優質環境，都是侯友宜和市府團隊的努力，周勝考邀附近社區里長和家長會一起上台，他突然帶頭單膝下跪感謝侯友宜，也有里長跟進，讓場面變得有些尷尬，承辦單位也略有微詞。

    板橋區新埔國小歷經11年多整建，整體校園環境煥然一新。（記者翁聿煌攝）

    板橋區新埔國小歷經11年多整建，整體校園環境煥然一新。（記者翁聿煌攝）

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