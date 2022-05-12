新潤建設等19企業及團體 捐助新北低收入戶買快篩劑

海悅國際開發副總經理馬士雄（左起）、新潤建設機構協理劉文邦、劉毅剛代表19家企業及團體捐助低收入戶購買快篩試劑，新北市社會局局長張錦麗代表受贈。（記者何玉華攝）

2022/05/12 13:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府社會局媒合新潤建設等19家友善企業及團體共同捐贈1105萬元，補助低收入戶家庭每戶500元購買快篩試劑，讓經濟弱勢民眾在疫情期間，健康權利也能獲得照顧；代表受贈的社會局長張錦麗感謝企業雪中送炭，讓低收入戶家庭1萬7837戶受惠，500元補助金將直接匯入低收入戶申請人郵局帳戶，5月13日入帳，無須申請。

19家友善企業及團體包括華潤建設、新潤興業、揚潤營造、暐潤營造、海悅國際開發、耕耀廣告、家泰建設、永豐泰建設、嘉潤建設、鳳梨國際、鴻慶廣告、邱垂睿建築師事務所、永鉦營造、國揚實業、易德建設、易鈿企業（驛德世紀酒店）、達永真善美文教基金會、祥安不動產、承優營造。

新潤建設機構協理劉文邦表示，這波疫情來得又快又猛，快篩試劑的需求大增，擔心低收入戶經濟狀況無力購買，健康受到威脅，因此結合新潤建設機構等19家友善企業及團體，一起捐贈1105萬元，全數提供給新北市社會局作為補助低收入戶購買快篩劑使用，希望幫助他們挺過。

海悅國際開發股份有限公司副總經理馬士雄說，弱勢民眾不能排除在疫情海嘯之外，健康權益應該被重視，捐款協助低收入戶購買快篩劑，是恪盡企業責任，也是為防疫工作盡一份心力。

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