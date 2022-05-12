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    買黃金未取得憑證被罰 賣U幣卻稱沒錢被管收

    新北分署拘獲田男。（新北分署提供）

    新北分署拘獲田男。（新北分署提供）

    2022/05/12 11:36

    〔記者王定傳／新北報導〕田姓男子設立獨資貿易購買黃金條塊出口，未依規定取得進項憑證，被核課營業稅罰鍰，自身另滯欠綜合所得稅、使用牌照稅及違規罰鍰，總計105萬餘元；新北分署發現他販賣虛擬貨幣U幣卻不繳錢且行蹤不明，拘提到案後向新北地院聲請管收3個月獲准。

    新北分署指出，29歲的田男於2019年間利用貿易行名義購買黃金辦理出口，同一期間亦在桃園承租房屋，私自接電供礦機運轉，以賺取虛擬貨幣，後因竊電被判決入監服刑

    行政執行官至監所詢問田男清償計畫，他稱通知尚欠金額及繳款方式後，會請朋友去繳，但經多次通知，均未繳納，出監後收受分署通知亦未報告，其後更是行蹤不明。

    行政執行官發現田男因販賣虛擬貨幣，利用胞兄郵局帳戶與買家交易後，被告詐欺，且於去年12月8日夥同他人捲走謝姓友人欲購買黃金的現金2600萬元逃匿，1天即被抓，經釋放後行蹤常變動，經持續注意、調查，終於掌握田男可能藏匿的地址，取得法院核發的拘票後，於5月5日一早至其女友家中，叫醒睡眼惺忪的田男，拘提到案。

    行政執行官詢問田男虛擬貨幣獲利及胞兄帳戶內342萬5100元的流向，田男聲稱「我是幣商，Ｕ幣是金主的，賣的錢要還金主，不知獲利多少」。

    行政執行官無法採信，認有「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產予以隱匿處分」情事，且有逃匿之虞，又無法提供確實的擔保人或擔保物，向法院聲請管收3個月獲准。

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