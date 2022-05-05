棄快篩標案！高登環球生醫駁前身是小吃店 1句話酸爆國民黨

高登環球生醫公司發聲明說，為消弭暴利思考，決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。（記者邱書昱攝）

2022/05/05 06:36

首次上稿 00:11

更新時間 06:36

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨立法院黨團爆料，採購快篩試劑的高登環球公司前身是小吃店。對此，高登環球生醫4日晚間發聲明說，前身並非小吃店，國民黨立法院黨團以權貴思考，不體恤底層人民奮鬥不易，即以謀私利角度，批判質疑公司為小吃店變身，為消弭暴利思考，公司決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

衛福部近期向22家廠商採購快篩試劑，卻被國民黨立法院黨團爆料，當中的高登環球生醫公司前身竟是小吃店，更質疑該公司資本額僅200萬元，卻被納入指揮中心申請醫療器材輸入的核准名單，圖利特定廠商、實在耐人尋味。

對於質疑，高登環球生醫公司駁斥，公司前身並非小吃店，而是一家為企業辦理團伙公司，因為接觸不少台灣醫學科技人才，董事長劉緯澤思考企業轉型，積極研發各項生物醫學器材，其中有些商品更獲得專利。

高登環球生醫公司批評，國民黨立法院黨團以權貴思考，不體恤底層人民的奮鬥過程不易，即以謀私利角度，批判質疑公司為小吃店變身生醫公司，實令人懷疑，國民黨前景何在？

「希望國民黨能組團採購 為台灣人民牟取更好利益」

至於招標部分，高登環球生醫公司指出，指揮中心一開始辦理緊急採購時就比照徵用每劑95元價格進行採購，公司在未獲得韓國原廠價格授權時，根本不敢答應，經徹夜溝通，次日韓國才勉強答應，但很多細節尚未完全敲定。經國民黨立法院黨團質疑後，為消弭暴利思考，決定不參與投標，希望國民黨能組團採購，為台灣人民牟取更好的利益。

高登生醫表示，當初估算要替台灣爭取1700萬劑檢驗試劑專案進口，粗估至少需要14億元以上的成本及費用，加上政府需要提供0.5％損耗率備品，加運送至全省22縣市衛生局的運輸費、包裝費、人力等，還要承擔5％營業稅，估計獲利空間有限。

所幸，徵得昶虹國際股份有限公司（2443）董事長林俊輝同意攜手合作，為台灣2300萬老百姓的生命安全、身體健康謀求快速、有效的快篩檢驗試劑進口，滿足社會大眾需求，消除人心恐慌現象，這是少數政客思考所不能及的地方。

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