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    俄烏戰爭金價走揚 黃金博物館大金磚超過3.8億元

    蘇俄向烏克蘭開戰，國際局勢動盪，造成國際黃金價格逐漸攀升。新北市黃金博物館鎮館之寶220.3公斤大金磚，依上週五的黃金價格計算已經超過3.8億元。（圖為黃金博物館提供）

    蘇俄向烏克蘭開戰，國際局勢動盪，造成國際黃金價格逐漸攀升。新北市黃金博物館鎮館之寶220.3公斤大金磚，依上週五的黃金價格計算已經超過3.8億元。（圖為黃金博物館提供）

    2022/02/27 12:34

    〔記者俞肇福／新北報導〕蘇俄向烏克蘭開戰，國際局勢動盪，造成國際黃金價格逐漸攀升。新北市黃金博物館鎮館之寶220.3公斤大金磚，依市價計算已經超過3.8億元。民眾趁著228連假到黃金博物館參觀，摸摸大金磚，虎年好運到。

    2004年11月開館的新北市瑞芳區的黃金博物館，是國內第一座以生態博物館為理念的博物館，以金瓜石礦業歷史與黃金為主題核心，整合金瓜石地區的聚落樣貌、採礦歷史、在地文化與生態景觀總體規劃，並結合社區力量，將金瓜石地區珍貴的自然、礦業遺址、景觀特色、歷史記憶及人文資產完整保存，努力賦予新的生命。

    黃金博物館指出，園區黃金館內展出的大金磚堪稱鎮館之寶，17年來歷經無數遊客觀賞和觸摸。博物館這塊大金磚是創館時特別鑄造。

    黃金博物館的大金磚是採用真空退火爐鑄造。220.3公斤的黃金在攝氏1100多度高溫下鎔化，等到冷卻成形後再倒出，成為現在遊客到博物館有光滑表面的大金磚。

    黃金博物館表示，這塊大金磚並不是黃金博物館的典藏品，而是屬於中央銀行，也就是全台人民的共有財。它是由館方每年與中央銀行簽訂合約借用展示，供民眾參觀及觸碰拍照留念。

    黃金博物館在大金磚展示櫃位上，設計「大金磚今日價值」顯示看板。近日國際金價因俄烏燃起戰火而高漲，上週五的金價顯示，當天金價每公克1741元，大金磚重200.3公斤，總價是3億8354萬2300元。

    新北市黃金博物館鎮館之寶220.3公斤大金磚，依上週五的黃金價格計算已經超過3.8億元；圖為民眾摸金磚拍照留念。（圖為黃金博物館提供）

    新北市黃金博物館鎮館之寶220.3公斤大金磚，依上週五的黃金價格計算已經超過3.8億元；圖為民眾摸金磚拍照留念。（圖為黃金博物館提供）

    蘇俄向烏克蘭開戰，國際局勢動盪，造成國際黃金價格逐漸攀升。新北市黃金博物館鎮館之寶220.3公斤大金磚，依上週五的黃金價格計算，已經超過3.8億元。（圖為黃金博物館提供）

    蘇俄向烏克蘭開戰，國際局勢動盪，造成國際黃金價格逐漸攀升。新北市黃金博物館鎮館之寶220.3公斤大金磚，依上週五的黃金價格計算，已經超過3.8億元。（圖為黃金博物館提供）

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