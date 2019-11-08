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男蟲拐國中妹拍裸照 逼視訊揉奶、強吻尻槍

王男誘拐國中少女拍裸照，逼視訊揉胸，見面談判時還強吻及抓手打手槍，被新北地檢署依加重強制猥褻等罪嫌起訴。（示意圖）

王男誘拐國中少女拍裸照，逼視訊揉胸，見面談判時還強吻及抓手打手槍，被新北地檢署依加重強制猥褻等罪嫌起訴。（示意圖）

2019-11-08 23:23:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕王姓男子透過臉書認識13歲國中少女，央求他幫忙在內衣專櫃工作的友人做內衣問卷，填完有1500元報酬，誘騙少女自拍15張僅著內衣及上半身裸照，接著拿照片恫嚇少女，要求她透過臉書視訊揉胸給他看，否則就將照片散布，少女心生恐懼約王男談判，反遭王男強吻及抓手套弄「小鳥」，新北地檢署今依加重強制猥褻等罪嫌起訴王男。

去年10月，王男在臉書結識少女，接著私訊謊稱，女性友人在桃園百貨公司內衣專櫃擔任業務，需要做內衣問卷，完成問卷可獲1500元報酬，少女不疑有他，自拍10張僅著內衣及5張上半身赤裸照，LINE傳送給王男的女性友人，殊不知帳號就是王男在使用。

王男收到照片後，便向少女恫稱：「如不開啟臉書視訊裸露胸部並揉胸給我看，就要把先前少女的性感照散布出去」，少女害怕照片被傳出去，只好配合王男要求，而王男則在視訊的那端「自慰」滿足性慾。

同月11日，少女放學後與王男相約談判，王男卻強吻少女摸胸，還強抓少女的手幫他「打手槍」，事後少女在學校失控暴怒，輔導老師追問後，少女崩潰大哭，學校立即通報家長，少女母連忙帶女兒去報案。

庭訊時，王男坦承誘騙少女傳送裸照，否認猥褻，辯稱少女自願讓他摸，散布照片只是「玩笑話」。檢方依據兩人的臉書及LINE對話紀錄，認定王男犯行，今依違反兒少性剝削條例、加重強制猥褻罪嫌起訴王男。

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