埔里子弟全國賽前三名 公所發獎勵金

埔里鎮大成國中獲得全國青少年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽複合弓國中男子組團體對抗賽冠軍。（記者佟振國攝）

2024/12/31 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮學子今年參加全國性體育、科學競賽，其中十四項拿下全國前三名，公所昨天特別獎勵一百廿六位傑出師生、教練，共發出超過卅五萬元獎金，鎮長廖志城表示，公所從二○二二年起獎勵全國賽表現優異的師生、教練，獲獎人員與獎金逐年提升，代表學子表現愈來愈好，為埔里爭光，公所也樂頒獎金鼓勵。

體育及科展共14項 126人獲獎

為鼓勵埔里傑出學生、選手、指導老師及教練，公所三年前針對參加全國以上各項競賽前三名，頒發五千元、三千元及二千元的獎勵金，讓鄉親能看到埔里囝仔的尚勇表現，今年共有十四項競賽榮獲全國前三名，其中，中小學女子壘球聯賽、全國青年盃射箭錦標賽拿下冠軍，亞軍則有四項、季軍八項，獲獎項目包括壘球、射箭、籃球、角力、拔河、足球、全國中小學科學展覽，充分展現埔里學子允文允武，得獎學校有埔里高工、埔里國中、宏仁國中、大成國中、南光國小，還有非學校的埔里山城足球俱樂部，獲得今年全國少年盃足球錦標賽公開男生四年級組第三名。

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公所昨天舉行頒獎典禮，總計學生、選手、指導教練與教師一百廿六人獲獎，並發出卅五萬一千元獎金，較去八十三人、卅一萬元雙雙成長，鎮長廖志城開心表示，第一年頒獎是在鎮長室，第二年移到二樓小型會議室，今年第三年移到大禮堂，代表獲獎人數愈來愈多，成績愈來愈好，讓他獎金發得超開心，公所未來也會持續加碼獎勵傑出師生、教練。

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