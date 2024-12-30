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    首頁　>　南投縣

    草屯鎮長補選 3綠委陪蔡銘軒掃街

    立委沈伯洋（左一）、吳沛憶（右二）、黃捷（右一）陪同草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（左二）拜廟祈福。（記者佟振國攝）

    立委沈伯洋（左一）、吳沛憶（右二）、黃捷（右一）陪同草屯鎮長補選候選人蔡銘軒（左二）拜廟祈福。（記者佟振國攝）

    2024/12/30 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮長補選，民進黨候選人蔡銘軒昨由立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷陪同掃街，沈等人稱讚蔡銘軒是專職民代，未來也會是全職鎮長，絕不承包工程，暗酸對手家族事業；國民黨簡賜勝競選總部強調，並非有家族企業或其他領域專長就不能服務民眾，合法、守法才是重點。

    民進黨新生代立委沈伯洋、吳沛憶、黃捷，昨天陪同蔡銘軒至惠德宮參拜祈福及掃街拜票，黃捷、吳沛憶不斷提醒選民，一月十八日一定要票投蔡銘軒，也稱讚蔡是專職民代，不承包工程，未來也會是全職鎮長。

    沈伯洋則指南投被把持太久，要吹起反攻號角就從草屯鎮長補選開始，一定要打贏這場勝仗。

    蔡銘軒則承諾選前提出提高鎮民消費券、重陽敬老金、鎮民加保意外險、零至三歲扶幼育兒津貼，外加草屯政策三支箭發展鳥嘴潭人工湖觀光、山腳里威虎巷墓仔埔變公園、擴大公共造產，當選一定兌現。

    國民黨候選人簡賜勝則至大觀市場、山腳里拜票，針對綠營質疑承包工程，競選總部回應，並非有家族企業就不能服務民眾，合法、守法才是重點，對手不應胡亂抹黑，真的不厚道。

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