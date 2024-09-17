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    首頁　>　南投縣

    「松嶺之星」觀景塔見雛型 拚明年底營運

    南投「松嶺之星」觀景塔雛型完成，9月23日將舉辦最後一節鋼構工程上樑儀式。（南投縣政府提供）

    南投「松嶺之星」觀景塔雛型完成，9月23日將舉辦最後一節鋼構工程上樑儀式。（南投縣政府提供）

    2024/09/17 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府斥資約五億元在名間鄉松柏嶺興建的「松嶺之星」觀景塔，主體工程進度達五十四％，已可見觀景塔外觀雛型，縣府觀光處長陳志賢昨（十六日）在縣務會議報告工程進度表示，主體工程九月二十三日將舉辦最後一節鋼構工程上樑儀式（見圖，南投縣政府提供），明年初完成OT招商，預計明年底營運。

    「松嶺之星」觀景塔座落於八卦山脈海拔約五百公尺處，塔身高度近五十公尺，地下室設置停車場及商店街，戶外則規劃公園、景觀步道，遊客可從地下室搭電梯直達頂樓環狀觀景天空步道，或沿著螺旋狀樓梯上樓，三百六十度眺望南投、彰化及台中三地美景，塔頂並設有大型球體裝飾，夜晚LED燈會閃耀發光，遠遠就可看到璀璨亮麗的「松嶺之星」。

    陳志賢表示，「松嶺之星」主體鋼構及內外旋梯吊裝、油漆及飾板預計十二月底完成，塔頂球型裝飾、停車場、機電設備、室內裝修及園區植栽也都將在明年六月前完成。

    此外，配合觀景塔營運，於松柏嶺周邊進行的旅遊服務設施強化曁改善工程，二座交通接駁曁遊客諮詢站已進場施工，若各項工程及驗收均順利，將於明年底營運。

    座落於八卦山脈的南投「松嶺之星」觀景塔，未來完工後可三百六十度眺望中彰投美景。（南投縣府提供）

    座落於八卦山脈的南投「松嶺之星」觀景塔，未來完工後可三百六十度眺望中彰投美景。（南投縣府提供）

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