南投巧咖節湧人潮 千人沖咖啡

參加千人手沖咖啡的民眾很多是全家一起參加，一起沖咖啡、喝咖啡。（記者陳鳳麗攝）

2024/06/09 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕南投巧咖節系列活動端午連假首日在埔里鎮開幕，一百多個咖啡、巧克力攤位，並有千人手沖咖等多項活動，吸引不少人潮；另日月潭昨也湧入一萬二千多名遊客，全縣交通都算順暢，警方提醒，預估今天遊客人數會最多，國三南投服務區中午十二時起封閉，另合歡山上午有高乘載管制。

一連九天的南投巧咖節系列活動，昨日在埔里鎮福興溫泉區遊客中心前廣場開幕，從上午到晚上有一連串的節目，下午重頭戲是千人手沖咖啡活動，由南投縣副縣長王瑞德等人與遊客一起參與，現場咖啡飄香。該活動開幕日吸引不少遊客聞香而來。

合歡山和清境地區、溪頭等山區，昨日因下雨周邊交通堪稱順暢，日月潭周邊的停車場最多僅九成滿，日管處總計，大日月潭地區旅遊人次為一萬二五三六人。

合歡山杜鵑花季 今明高乘載

依照連假慣例，遊客車潮會在連假第二天湧現，南投縣警方也提醒，今、明兩天國道三號南投服務區的中寮便道，從中午十二時到晚間九時封閉，而今明兩天上午六時到十一時，合歡山高山杜鵑花季高乘載管制，汽車須乘坐三人才能上山。

信義警分局也在端午連假展開交通大執法，昨日會同環保局，在省道台廿一線新中橫公路進行聯合稽查，共取締八件無照、未繫安全帶等交通違規，另有四件車輛噪音超標，今明兩天會由派出所進行交通違規取締。

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