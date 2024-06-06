擺脫鐵皮屋訓練 日月潭水訓中心啟用

日月潭水上運動訓練中心啟用，提供訓練、教室以及艇庫空間，有助提升訓練成效。（記者劉濱銓攝）

2024/06/06 05:30

全國首座內陸高山湖泊水上運動訓練場地 提供國際級專業設備

〔記者劉濱銓／南投報導〕斥資八一二五萬元、全國首座內陸高山湖泊水上運動訓練中心（簡稱水訓中心），昨在日月潭月牙灣啟用，過去月牙灣在亞運等國際賽培訓出許多奪牌選手，可說是獎牌搖籃，惟缺乏專業室內場地，以致訓練克難，在水訓中心啟用後，將提供國際級專業場地與設備，有助選手再創賽事佳績。

培育划船、輕艇項目選手

南投縣政府表示，潭區月牙灣是國內培育划船、輕艇運動國手的搖籃，惟以往選手都在鐵皮屋內訓練，休息與盥洗環境也相當簡陋克難，為此在二○二一年向體育署申請六五○○萬元補助款，自籌一六二五萬元配合款，共斥資八一二五萬元興建日月潭水訓中心，歷經二年多的建造，並充實訓練設備、闢建前往碼頭的階梯，才讓整體訓練環境更加完備。

助提升台灣水上運動實力

水訓中心提供地下一樓、地上三樓的訓練、教室、餐廳，以及艇庫空間，除讓縣內各級划船、輕艇選手訓練外，也提供水里商工、暨南大學、台灣體育運動大學，以及國家代表隊的培訓場域，將提升台灣水上運動實力。

出席啟用典禮的南投縣長許淑華說，南投擁有得天獨厚的月牙灣訓練水域，輕艇、划船成為縣內體育賽事奪牌重點項目，並培育眾多奧、亞運國手，如全運會創下划船單人雙槳連續十八年九連霸金牌的汪明輝，雙人雙槳八連霸金牌紀錄的蔡文輝，以及二○一八年雅加達亞運女子單人雙槳銀牌黃義婷等，皆是縣內培育的划船奪牌好手，期待水訓中心啟用，能讓南投子弟繼續在全國、國際運動賽會更創佳績。

具水量豐沛、風勢穩定優點

水里商工划船總教練彭坤郎表示，日月潭水量豐沛、風勢穩定，不受潮汐與水流影響，是國內最佳划船、輕艇訓練場域，水訓中心的啟用，代表國內水上運動培訓環境邁向國際級的里程碑，有助提升訓練成效，也有利縣內各學校推動水訓戶外課程，打造成南投水上運動重鎮。

斥資8125萬元、歷經2年多的建造，日月潭水上運動訓練中心終於落成啟用。（記者劉濱銓攝）

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