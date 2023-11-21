南投》陪蔡銘軒登記 蔡其昌批馬文君失格

立法院副院長蔡其昌為完成立委參選登記的蔡銘軒加油打氣。（記者謝介裕攝）

2023/11/21 05:30

〔記者謝介裕、佟振國／南投報導〕昨是立委選舉受理登記首日，民進黨南投縣第一選區立委參選人蔡銘軒，國民黨第二選區參選人游顥都完成登記。蔡銘軒由立法院副院長蔡其昌陪同登記，蔡其昌就潛艦案抨擊國民黨立委馬文君失格；另也強調蔡銘軒與蔡培慧若能雙雙當選，加上他在內，便是「三蔡（菜）」，保證讓南投未來發展與鄉親的福祉「加菜再加菜」。

監督被抹黑成外患 馬文君批奧步

針對蔡的「失格」批評，馬文君表示，立法委員行使職權，監督國政，卻被抹黑成「外患」，分明就是民進黨的選舉奧步，民進黨身為執政黨，在立法院又是多數，卻任由潛艦等弊端叢生，蔡其昌等眾民進黨立委才叫失格。

蔡其昌指出，南投縣是台灣唯一不靠海的縣市，需要很多中央資源的支持，才能打造幸福、優質的生活環境，不分區立委羅美玲及立委補選勝利的蔡培慧，都在中央很認真為南投發聲，此次選戰除希望蔡培慧連任外，也期待年輕有戰力的蔡銘軒能順利當選，讓南投再加「蔡」。

蔡其昌說，立委除了爭取中央預算，解決鄉親的問題外，更重要的是要堅定捍衛國家、守護台灣、確保民主自由的生活得以持續，這也是立委的職責，但是很可惜的是蔡銘軒的對手馬文君，從潛艦案及相關國防預算及提案等作為，都引發爭議，相信這樣的人已失去擔任立委的立場與資格，呼籲南投鄉親一定要睜亮眼睛選出對的人。

挑戰馬文君 蔡銘軒：守護國安的一戰

蔡銘軒也表示，他挑戰馬文君的這一場選戰，不是個人的選舉，而是守護台灣國家安全的一戰，呼籲所有南投第一選區的鄉親集中選票，展現出愛台灣、愛南投的力量。

縣長許淑華陪游顥登記

國民黨第二選區立委參選人游顥，昨則在南投縣長許淑華、議長何勝豐等人陪同完成參選登記，他誓言光復藍軍在第二選區補選失去的立委席次，若能順利進入國會，會與縣府攜手同心合作，創造南投更好的未來。

陪同游顥登記的縣長許淑華，昨日被問到對「藍白合」看法時，強調仍很看好。她說，國民黨與民眾黨若能順利合作，將可順勢推出「雙主菜」，在侯友宜與柯文哲兩人分別加持下，將成為藍軍逆轉艱困選區的最大利器及力量。

2024立委選舉

南投縣長許淑華陪同國民黨立委參選人游顥，完成登記。（記者謝介裕攝）

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