玉山、日月潭亂丟垃圾 最高罰10萬

日月潭風景區向山遊客中心休憩桌椅上，遭人棄置食品垃圾，影響觀光形象。（民眾提供）

2023/11/16 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園與日月潭風景區，近日接連發生遊客擺爛不收垃圾，或將多包垃圾帶進廁所棄置，不僅影響衛生，也傷害觀光形象，依規定若在國家公園、國家風景區亂丟垃圾，分別可開罰最高三千元與十萬元，民眾出遊應發揮公德心，維護環境，以免挨罰。

日月潭近日在向山遊客中心的休憩桌椅，竟出現食物包裝垃圾成堆棄置，似乎就是要管理單位來收拾；另在玉山塔塔加園區，最近也有民眾把吃完的便當盒，一袋袋拿進廁所棄置，由於塔塔加已撤除垃圾桶，不料仍有人便宜行事，把廁所當垃圾場。

日月潭風景區管理處指出，潭區像這樣直接把食品垃圾棄置桌椅，確實較罕見，尤其附近就有垃圾桶，這種行為相當不妥，日後若有人亂丟，會要求收拾乾淨，倘若不服勸導，可依「發展觀光條例」開罰五千至十萬元罰鍰。

玉山國家公園管理處則表示，塔塔加只剩下二個防熊垃圾桶，目的是垃圾減量，並讓民眾把垃圾帶下山，最近卻有人將一袋袋便當盒丟進廁所，由於廁所僅能丟棄如廁垃圾，若棄置便當盒，已是在非指定地點、未依指示方式丟棄，經查獲會要求民眾帶下山，若不移除可依「國家公園法」開罰一千五百至三千元。

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