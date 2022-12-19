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    首頁　>　南投縣

    《南投》仁愛高農慶90歲 校友多位原民鄉長

    屏東縣霧台鄉長杜正吉是仁愛高農普通師範科的畢業生，他在母校老照片展中找到年少時的自己。（仁愛高農提供）

    屏東縣霧台鄉長杜正吉是仁愛高農普通師範科的畢業生，他在母校老照片展中找到年少時的自己。（仁愛高農提供）

    2022/12/19 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立仁愛高農九十歲了，校方舉辦一系列九十週年校慶活動，並邀請校友回娘家，到場的有屏東縣霧台鄉長杜正吉、桃園市復興區長游正英等多位原鄉首長，他們都是該校只辦兩屆的普通師範科畢業生，畢業後回原鄉作育英才，後來才轉換跑道，校長陳威男說，仁愛高農過去是原住民重點學校，學生來自全台各原民部落，不辭勞苦、認真求學精神是學弟妹的榜樣。

    國立仁愛高農創立於一九三二年，學校從十六日起舉辦九十週年校慶系列活動，並邀請校友返校與同學、學弟妹相聚，也一併召開校友會，並推選游正英擔任理事長。包括游正英、杜正吉、仁愛鄉農會常務監事林高堂等人也被選為傑出校友。

    校長陳威男表示，仁愛高農過去是原住民重點學校，學生來自全台各地的原民鄉，當時有人回家要換搭五班車才能到家，因此平常假日都沒有回家，而是到山上去打工，幫忙種菜、種水果。而畢業校友中有多位從政，連任成功的復興區長游正英、霧台鄉長杜正吉、新竹縣尖石鄉長曾國大，和即將卸任五峰鄉長的葛忠義，現任原民會副主委林碧霞，都是該校普通師範科的同學。

    陳威男說，普通師範科是在一九七一設普通師資科，但僅一九七一和一九七二招生，後來就停招，因此很多人不知仁愛高農曾擔任培育師資的重任。

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