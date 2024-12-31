南投仁愛鄉互助村賽德克族歲時祭儀日 傳統家屋落成啟用

仁愛鄉互助村中原部落賽德克族傳統家屋、穀倉完成落成。（記者佟振國攝）

2024/12/31 17:19

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉賽德克族巴蘭社日治時期興建霧社水庫，族人迫遷至互助村中原部落，近幾年族人積極推動部落尋根，今年在部落復刻傳統家屋，今天是跨年也是賽德克族傳統歲時祭儀日，特別舉行傳統家屋、穀倉落成啟用儀式，未來成為文化傳承重要園地。

仁愛鄉霧社水庫周邊原屬賽德克族巴蘭社，有巴蘭、卡茲庫、塔卡南等部落，霧社事件後，日本人興建霧社水庫，先將對岸卡茲庫、塔卡南部落族人迫遷至巴蘭部落，1939年後所有族人都被遷至現今互助村的中原部落逾80年。

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為能讓部落年輕人了解自己的部落歷史文化，也藉由部落尋根祭祖與政府對話，能尊重原來居住在這塊土地的巴蘭社族人，還我土地，5年前社區居民首辦尋根祭祖儀式，見到傳統家屋等基座設施依稀可見，族人也興起讓傳統家屋重現中原部落構想。

中原社區發展協會今年10月起自力收集興建傳統家屋的石板、石塊、木材、竹子、藤蔓等材料，也獲公所、議員林庭秝及互助營造經費支持，以2個多月施工，復刻版傳統家屋及穀倉大功告成。

今天跨年也是賽德克族歲時祭儀日，部落特別舉辦Smratuc歲時祭儀及傳統家屋落成啟用典禮，部落耆老帶領透過占火祈福、薪火傳續等儀式祭拜祖靈，鄉長江子信、議員林庭秝等人共同揭幕，部落婦女、學童也以傳統古調吟唱、舞蹈慶祝傳統家屋落成。

中原社區理事長林永華表示，傳統家屋是屬於大家的重要文化資產，希望長輩能帶小朋友多來園區參觀，學校也能透過鄉土教育讓傳統文化扎根。

仁愛鄉中原部落婦女以傳統古調吟唱慶傳統家屋啟用。（記者佟振國攝）

賽德克族家屋内部設計、陳設都按傳統製作。（記者佟振國攝）

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