家貧一路被幫助 南投中興高中洪鈺茹上台大物理治療系

洪鈺茹以特殊選才管道，錄取台大物理治療系。（記者陳鳳麗攝）

2024/12/30 18:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕兩歲父親和祖父母相繼過世，國立中興高中學生洪鈺茹因一路接受很多幫助，高中拚功課之餘，到多個機構當志工，因媽媽有坐骨神經痛的老毛病，只以物理治療系為唯一升學科系的她，近日如願以特殊選才管道錄取台大物理治療系，她說，希望未來能以所學幫助更多的人。

國立中興高中此次有5名學生以特殊選才管道錄取國立大學，除10月份在世中學運動會角力項目拿到冠軍的曾怡瑄，錄取國立清大清學院學士班外，兩歲喪父的洪鈺如，深知努力才有出頭的機會，姊妹倆一路非常認真。也因為自小有家扶中心等多個團體的幫助，高中開始就到多個機構當志工，看到不少長輩常喊腰背不舒服，即以物理治療系為唯一升學科系選擇，近日如願以特殊選才管道錄取台大物理治療系，她希望將來以所學回饋社會。

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同校的陳奕蓁與洪鈺茹一樣想以所學回饋社會，因不捨母親照顧生病的家人，也感念有慈善團體幫助她，她上高中後即積極參加各種利他性活動，也決心成為護理師，將來照顧有病痛的人，此次也如願以特殊選才管道錄國立暨大護理系。

此外，陳琪臻也以對化學的興趣和專長，參加特殊選才甄選，她也只填寫化學科系，因學習扎實，成為中興大學化學系特選管道唯一錄取的學生。

另外單親家庭長大的饒立楷，從小就對電腦有興趣，小三就到回收場撿零件自組電腦，國三在機器人大賽拿到全國第二名，此次特選管道也錄取兩所國立大學，他將選宜蘭大學就讀，朝最喜歡的資訊工程系邁進。

國立中興高中有5名學生透過特殊選才管道錄取大學，左起陳琪蓁、洪鈺茹、校長陳漢銘、饒立楷、陳奕蓁，各自拿錄取大學的牌子，錄取清大的曾怡瑄在國訓中心集訓，由校長代拿牌子。（記者陳鳳麗攝）

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