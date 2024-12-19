方便南投人回家 統聯增開台中高鐵站往南投班次

統聯客運1657高鐵台中站往南投班車，即日起每逢週五、週日，加開夜間6點及9點班次。（記者張協昇攝）

2024/12/19 12:21

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣沒有台鐵及高鐵，中長途客運等大眾運輸系統也不若鄰近縣市便捷，許多民眾抱怨家中在北部、南部求學、工作的小孩返家不便，經縣府與公路局與客運業者協調後，統聯客運1657高鐵台中站走國道3號往南投的班車，即日起每逢週五、週日，將加開夜間6點及9點兩個加班車。

南投縣不但中長途客運等大眾運輸系統不發達，迄今沒有直達南部的客運車行駛，且近年來因為疫情關係，導致客運業者面臨缺工窘境，加上有限的駕駛人力及勞基法工時規定，公車業者在營運成本考量下陸續有減班、甚至路線裁撤現象，造成民眾搭乘公路客運往返外縣市更加困難，或因有些班次收班過早，讓通勤或外地出差民眾自鄰近縣市高鐵站返鄉相當不便。

請繼續往下閱讀...

南投縣政府交通管理所表示，今年7月立法院交通委員會由立委游顥偕時任交通部李孟諺部長南下考察南投地區交通建設，縣府向交通部說明南投縣民搭乘連外公共運輸不便，經與公路局及客運業者協調後，統聯客運1657高鐵台中站走國道3號往南投的班車，即日起將加開高鐵台中站往南投的夜間加班車。

縣府交通管理所進一步指出，該班次為每日行駛，原本末班車為晚間7點半，即日起統聯客運採試辦方式，每逢週五、週日自高鐵台中站增開夜間6點及9點兩班次，後續業者將依搭乘狀況與人數滾動檢討是否納入常態班次，也請有需求的鄉親多多利用，踴躍搭乘。

統聯客運1657高鐵台中站走國道3號往南投的班車行駛停靠路線。（取自統聯客運網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法